Economia, relaciones con USA, China y Venezuela: presidenciable Axel Kicillof en CNN

Kicillof le explicó a CNN que la nacionalización pasa por la economía de Milei, traumática para la mayoría de los bonaerenses:

"Las políticas que está llevando adelante Milei (...) están haciendo muchísimo daño. En la provincia de Buenos Aires, particularmente… nuestra provincia es la más grande del país en términos de población. 40% de los argentinos, aproximadamente, viven en la provincia de Buenos Aires. Somos más de 17 millones. Y yo no encuentro que con sus políticas le haya mejorado su situación en ya casi 2 años a prácticamente nadie. (...) Por supuesto que al comienzo de su Presidencia había una esperanza, como siempre que se aplican esos planes de ajuste, que se dice “bueno, es un sufrimiento, hay que atravesar una etapa de de complicaciones, pero después va a florecer, va a ir todo genial”. La verdad es que la política económica de Milei está siendo, objetivamente, de daño, más allá de mis opiniones, a prácticamente todos los sectores en la provincia de Buenos Aires. (…) Milei, lo digo claramente, ha hecho trizas este país."

Sorprendió a muchos que el triunfo de Fuerza Patria provocara que presidentes tales como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum Pardo (México) llamara a Kicillof para felicitarlo. El dato no pasó desapercibido a quienes en USA siguen los temas de Latinoamérica. Fue otro interrogante de CNN. La respuesta, que le permitió ingresar a la arena de la geopolítica, trascendiendo el rol de gobernador:

"La afinidad política y de proyecto. Somos todos dirigentes, más allá del papel que tiene cada uno, creemos que para nuestro continente y para nuestros países hay una instancia muy importante que es lo que denominamos la Unidad Latinoamericana. Yo pienso que en Latinoamérica tiene que haber un proceso de integración productiva, energética, tecnológica, comercial, eventualmente monetaria. (...) Entonces hay ese elemento también de afinidad estratégica. Pero creo también que hay un elemento que es coyuntural, que es que Milei, entre tantas mentiras que dice (...) se ha convertido en un fenómeno internacional y bastante peculiar, porque Argentina históricamente tiene (...) una trayectoria muy larga de neutralidad. Milei ha cambiado todo eso. Entonces él se hizo famoso (...) por lo estrafalario y porque forma parte de un club de la ultraderecha que le reconoce una membresía o le reconocía hasta ahora."

Tema inevitable, si se habla hoy de Latinoamérica: Venezuela. Fue correcta la afirmación de Pérez Sarmenti / CNN: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el chavismo, son temas que inquieta al 'progresismo' regional porque hay que agregar Tren de Aragua y Cartel de los Soles....

Kicillof, deslizando sin ir a fondo que fue Donald Trump quien le renovó la licencia especial a Chevron para extraer petróleo pesado en Venezuela, y esto oxigenó las finanzas chavistas:

"El propio gobierno estadounidense ha tenido actitudes ambiguas con Venezuela. Hay momentos, creo que fue durante la Administración Joe Biden, que intentó hacer algún acuerdo vinculado al petróleo, tal como lo hizo con Cuba. Es decir que son a veces demonios y a veces ángeles, dependiendo de la conveniencia de Estados Unidos. Nosotros acá desde el peronismo y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, creemos profundamente en la democracia, creemos en la paz, pero creemos también en la libre determinación de los pueblos."

Donald Trump

Hora de preguntas sobre Donald Trump, que Kicillof aprovechó para introducir a Xi Jinping:

-Le pregunto por Estados Unidos y por Trump. Usted lo ha mencionado bastante y también por lo que Milei ha dicho que es su alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Alinearse hoy con Estados Unidos, con un presidente como Trump, ¿a Argentina le conviene? ¿Cómo ve la situación en Estados Unidos y cómo impacta en nuestra región?

-Hay algo que está muy establecido, que es que entre la economía estadounidense y la economía argentina hay más competencia que complementariedad. Mientras, por ejemplo, con la economía china, sin hablar de posicionamientos políticos ni ideologías, hay complementariedad. Porque lo que nosotros producimos, China lo necesita, y lo que produce China, nosotros lo compramos. De hecho, es un socio comercial importante de Argentina y de buena parte de América Latina. Nosotros le exportamos alimentos, materia prima, productos primarios y luego adquirimos productos industrializados. Con la economía norteamericana no hay la misma complementariedad en todo el comercio bilateral. No es tan elevado. El alineamiento automático con las políticas estdounidenses tiene que tener en cuenta el interés nacional en materia económica, en materia cultural. Yo siento que porque yo hablaba de la libre determinación de los pueblos como un principio, le agrego otro de la política exterior, que es el multilateralismo. Un país en vías de desarrollo como Argentina, pequeño económicamente, lo que tiene que buscar son las asociaciones, cercanía, contacto, la complementación y la articulación con todos los países del mundo en base a su propia conveniencia. Esa, para mí, es la regla."

Sin embargo, Kicillof no cuestionó a Trump sino que lo reinterpretó. En vez del Trump Superpoderoso que consume la extrema derecha argentina, apuntó al Trump que difunde el movimiento MAGA (Make America Great Again), el trumpismo:

"El propio Trump en esto es muy pragmático, por ejemplo. Mucho más que otras administraciones estadounidenses. Busca, dice, primero América. Entonces, él busca asociarse, por ejemplo, en su política arancelaria. Lo hace por conveniencia, no por orientación ideológica. Si algún país tiene un sistema político que no sea la democracia occidental, tal como Estados Unidos entienda que tiene que estar en todos los países, pero le conviene a Estados Unidos una asociación estratégica o comercial o de inversiones con determinado país, la lleva adelante. De hecho, el propio Trump ha planteado (N. de la R.: a la Unión Europea) “yo no voy a hacer un gasto militar para defender a determinados países, que se paguen ellos su defensa militar”. Me parece que son políticas muy pragmáticas, bastante novedosas. Es un cambio de orientación en la política exterior estadounidense (...) . Creo que Trump se ha mostrado pragmático en esto, y original."

"Siendo ministro de Economía de Cristina Kirchner, decíamos 'Vamos a defender, vamos a cuidar determinadas producciones industriales'. Nos decían 'Eso es proteccionismo, eso ya pasó. Es de la época mercantil, de otro siglo (...) conduce a conflictos, conduce a guerras'. Bueno, Trump ha roto con toda esta parafernalia ideológica (...)".

