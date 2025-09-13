urgente24
Sandra Mendoza:"No creo que llegue al 26 de octubre" (por el gobierno de Javier Milei)

Suena a otros tiempos. En referencia al gobierno de Javier Milei, la senadora por Tucumán remarcó "No creo que llegue al 26 de octubre".

13 de septiembre de 2025 - 19:15
La senadora peronista Sandra Mendoza afirmó, sin ponerse colorada, que el gobierno del Presidente Javier Milei "no llegará al 26 de octubre" día en el que se celebrarán las próximas elecciones legislativas nacionales.

La legisladora tucumana aseguró

No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas porque creo que ya no da para más y ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente. No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas porque creo que ya no da para más y ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente.

En declaraciones radiales, que reproduce la agencia Noticias Argentinas, la integrante del Interbloque Peronista del Senado, afirmó:

La gente ya "no da más" y se lo hizo saber "a través de las urnas el domingo", indicó la tucumana en referencia a las elecciones bonaerenses.

Más adelante sumó

Hay mucha gente que no fue a votar y son los que han votado por él, que realmente apostaron por el proyecto que él vendió en las elecciones y que está defraudada Hay mucha gente que no fue a votar y son los que han votado por él, que realmente apostaron por el proyecto que él vendió en las elecciones y que está defraudada

