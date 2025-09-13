La senadora peronista Sandra Mendoza afirmó, sin ponerse colorada, que el gobierno del Presidente Javier Milei "no llegará al 26 de octubre" día en el que se celebrarán las próximas elecciones legislativas nacionales.
SENADORA PERONISTA
Sandra Mendoza:"No creo que llegue al 26 de octubre" (por el gobierno de Javier Milei)
Suena a otros tiempos. En referencia al gobierno de Javier Milei, la senadora por Tucumán remarcó "No creo que llegue al 26 de octubre".
La legisladora tucumana aseguró
En declaraciones radiales, que reproduce la agencia Noticias Argentinas, la integrante del Interbloque Peronista del Senado, afirmó:
La gente ya "no da más" y se lo hizo saber "a través de las urnas el domingo", indicó la tucumana en referencia a las elecciones bonaerenses.
Más adelante sumó
