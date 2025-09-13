Sandra Mendoza:"No creo que llegue al 26 de octubre" (por el gobierno de Javier Milei)

La legisladora tucumana aseguró

No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas porque creo que ya no da para más y ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente.