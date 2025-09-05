Cómo el suelo pélvico ayuda a los hombres a tener una mejor vida sexual

En un estudio (2016) titulado "El papel de los músculos del suelo pélvico en la disfunción sexual masculina y el dolor pélvico", investigadores confirmaron el vínculo entre el suelo pélvico y problemas sexuales en los hombres.

"La fisioterapia del suelo pélvico es una herramienta necesaria en un abordaje bio-neuromusculoesquelético-psicosocial más integral en el tratamiento de la disfunción sexual masculina y el dolor pélvico", escribieron los autores en la Revista de Medicina Sexual, apunta PubMed.

Más adelante, en 2021, se publicó una revisión, a la que hace referencia la Universidad de Harvard, que también expone la estrecha relación entre los músculos del suelo pélvico y la función sexual masculina.

En el sitio especializado Harvard Health detallan, que los investigadores encontraron que los ejercicios del suelo pélvico y la fisioterapia manual pueden mejorar la eyaculación precoz y la disfunción eréctil en los hombres.

Ejercicios de Kegel hombres.jpg

Ejercicio de suelo pélvico para hombres

Ahora bien, la debilidad de los músculos del suelo pélvico puede afectar la salud sexual de los hombres. Una manera de fortalecer esta área son los ejercicios de suelo pélvico, también llamados ejercicios de Kegel.

¿Cómo hacer ejercicios de Kegel para hombres? El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) detalla una manera de hacer ejercicios de suelo pélvico:

Siéntese cómodamente con las rodillas ligeramente separadas.

Imagina que intentas contener los gases apretando y levantando los músculos que rodean el ano. Deberías sentir cómo se mueven los músculos y cómo la piel alrededor del ano se tensa y se estira.

Asegúrate de no apretar los músculos de los glúteos mientras haces esto.

Ahora, imagina que estás sentado en el inodoro intentando contener la orina, casi como si estuvieras subiendo la cremallera. Deberías estar usando los mismos músculos que antes.

Combine ambos ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Esto se llama levantar el suelo pélvico. Mantenga la posición durante 5 segundos y luego relájese durante 5 segundos. Intente no contener la respiración y respire con normalidad.

Luego relájate lentamente y déjate llevar.

Debes repetir este ejercicio lento 8 veces.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no sólo se trata de fortalecer el suelo pélvico, algunos hombres podrían en realidad necesitar estrategias de relajación del suelo pélvico.

En ese sentido, consultar con un médico o un fisioterapeuta podría ayudar a atender el suelo pélvico de manera más personalizada, dependiendo de las necesidades de cada hombre.

------------

