Desde la aprobación de la Ley de Bases en 2024, el gobierno de Javier Milei puso en marcha una profunda reforma laboral que ya está transformando el mercado de trabajo argentino. El objetivo es reducir la litigiosidad laboral, abaratar costos para las empresas y, con ello, incentivar la creación de empleo formal.
LEY DE BASES
Los cambios que trajo la reforma laboral sobre indemnizaciones y sindicatos
La reforma laboral impulsada por Javier Milei podría reconfigurar por completo el sistema de indemnizaciones en Argentina.
Sin embargo, detrás de estas modificaciones hay un punto neurálgico que genera debate, los cambios en el régimen de indemnizaciones y el rol que tendrán los sindicatos en la implementación de un nuevo sistema que podría modificar décadas de tradición en las relaciones laborales del país.
La consultora Arizmendi identificó una serie de transformaciones clave que ya están en marcha. Entre ellas, la eliminación de las multas laborales por trabajo no registrado, la creación de una indemnización especial por despido discriminatorio, la extensión del período de prueba a seis meses y la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional de indemnización por un fondo de cese laboral, una figura que llegó para abrir la puerta a un sistema más flexible pero también más riesgoso para los trabajadores.
Reforma laboral: ¿Qué es el fondo de cese laboral y cómo funciona?
Hasta ahora, la Ley de Contrato de Trabajo establecía que, en caso de despido sin causa, el empleador debía pagar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, más otros conceptos como preaviso y vacaciones no gozadas.
Con la reforma laboral, ese esquema sigue vigente, pero se suma la posibilidad de que, a través de la negociación colectiva, se adopte el fondo de cese laboral. Este funciona de manera muy distinta. El empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual del trabajador, con un tope en relación a su salario, y ese dinero queda disponible en caso de despido.
Además, el gobierno habilitó que esos fondos puedan invertirse en el mercado de capitales. Así, se crean dos figuras:
- Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI): reúnen el dinero de empleadores y trabajadores y lo invierten en activos financieros, con el objetivo de obtener rendimientos.
- Fideicomisos Financieros (FF): administran los aportes en beneficio de los trabajadores, con la posibilidad de emitir valores fiduciarios que coticen en el mercado.
La Comisión Nacional de Valores ya reglamentó estos instrumentos a través del Decreto 847/2024 y la Resolución General 1071/2025, abriendo la puerta a un esquema que mezcla el mundo laboral con el financiero como nunca antes.
Indemnizaciones: ¿qué rol tendrán los sindicatos en la reforma laboral?
El papel de los sindicatos en esta reforma es determinante. La adopción del fondo de cese laboral no es automática, porque para que un sector lo implemente, debe haber un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en el que el gremio y las cámaras empresariales acuerden los términos.
Los sindicatos tienen en sus manos varias decisiones clave:
- Adhesión o rechazo: pueden aceptar o rechazar la aplicación del fondo de cese laboral en lugar de las indemnizaciones tradicionales.
- Porcentaje de aporte: la norma fija un tope del 8% del salario, pero el convenio puede establecer cifras mayores, como ocurre en la construcción, donde llega al 12% el primer año.
- Administración y control: el gremio puede influir en cómo se manejarán esos fondos y qué mecanismos de supervisión habrá para garantizar su transparencia.
En este punto, el desafío es enorme. Por un lado, los sindicatos van a tener que velar para que los fondos sean inembargables y estén siempre disponibles para el trabajador. Por otro, deberán garantizar que las inversiones no pongan en riesgo el capital acumulado.
Si los gremios acuerdan, el modelo del fondo de cese laboral podría reemplazar progresivamente al esquema tradicional, dando lugar a un sistema más previsible para las empresas, pero con mayor exposición a la volatilidad del mercado financiero para los trabajadores.
Sin embargo, si los sindicatos se oponen, el fondo quedará como una opción marginal, limitada a sectores dispuestos a experimentar con un modelo distinto.
