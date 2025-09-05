Los cambios que trajo la reforma laboral sobre indemnizaciones y sindicatos

Con la reforma laboral, ese esquema sigue vigente, pero se suma la posibilidad de que, a través de la negociación colectiva, se adopte el fondo de cese laboral. Este funciona de manera muy distinta. El empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual del trabajador, con un tope en relación a su salario, y ese dinero queda disponible en caso de despido.

Además, el gobierno habilitó que esos fondos puedan invertirse en el mercado de capitales. Así, se crean dos figuras:

Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI): reúnen el dinero de empleadores y trabajadores y lo invierten en activos financieros, con el objetivo de obtener rendimientos.

Fideicomisos Financieros (FF): administran los aportes en beneficio de los trabajadores, con la posibilidad de emitir valores fiduciarios que coticen en el mercado.

La Comisión Nacional de Valores ya reglamentó estos instrumentos a través del Decreto 847/2024 y la Resolución General 1071/2025, abriendo la puerta a un esquema que mezcla el mundo laboral con el financiero como nunca antes.

Indemnizaciones: ¿qué rol tendrán los sindicatos en la reforma laboral?

El papel de los sindicatos en esta reforma es determinante. La adopción del fondo de cese laboral no es automática, porque para que un sector lo implemente, debe haber un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en el que el gremio y las cámaras empresariales acuerden los términos.

Los sindicatos tienen en sus manos varias decisiones clave:

Adhesión o rechazo: pueden aceptar o rechazar la aplicación del fondo de cese laboral en lugar de las indemnizaciones tradicionales.

la norma fija un tope del 8% del salario, pero el convenio puede establecer cifras mayores, como ocurre en la construcción, donde llega al 12% el primer año.

Administración y control: el gremio puede influir en cómo se manejarán esos fondos y qué mecanismos de supervisión habrá para garantizar su transparencia.

En este punto, el desafío es enorme. Por un lado, los sindicatos van a tener que velar para que los fondos sean inembargables y estén siempre disponibles para el trabajador. Por otro, deberán garantizar que las inversiones no pongan en riesgo el capital acumulado.

Reforma laboral: Cómo cambiaran el sueldos con la nueva propuesta empresarial

Si los gremios acuerdan, el modelo del fondo de cese laboral podría reemplazar progresivamente al esquema tradicional, dando lugar a un sistema más previsible para las empresas, pero con mayor exposición a la volatilidad del mercado financiero para los trabajadores.

Sin embargo, si los sindicatos se oponen, el fondo quedará como una opción marginal, limitada a sectores dispuestos a experimentar con un modelo distinto.

