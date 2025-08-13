Juicios contra ART por accidentes de trabajo en niveles récord

Los reclamos más comunes son por:

Indemnizaciones consideradas insuficientes.

Falta de reconocimiento del accidente como laboral.

Negación o subestimación de las secuelas incapacitantes.

El mapa de la litigiosidad laboral en Argentina

La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios contra ART, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con el 19% y Santa Fe con el 14%.

Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierten que “solo en el último año, la industria del juicio impulsó demandas equivalentes a casi siete millones de salarios mínimos, en una judicialización sin control”.

Además, señalan que algunas provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis muestran incrementos llamativos, desconectados de las cifras de empleo o siniestralidad.

El debate: Industria del juicio o sistema que no responde

Las ART denuncian un “combo explosivo” que incluye pericias médicas judiciales infladas —en promedio 12,5 puntos por encima de la tabla oficial— y tasas de interés que convierten cada juicio en un negocio rentable para demandantes y abogados.

En cambio, especialistas como la economista Adriana Séneca sostienen que la raíz del problema es que “el sistema actúa de forma refractaria, dejando sin cobertura a cientos de miles de damnificados cada año”.

Según Séneca, la mayoría de las demandas no responden a una “industria del juicio”, sino a demoras o rechazos injustificados de las ART.

accidente de trabajo, art, juicio, juicios

Menos accidentes, más juicios

Paradójicamente, las estadísticas muestran una baja en la accidentabilidad. Entre enero y marzo de 2025, la SRT registró 124.706 casos de accidentes o enfermedades laborales, un 1,8% menos que el mismo período de 2024.

Hubo 129 fallecimientos, 67 en el lugar de trabajo y 62 en el trayecto hacia o desde el empleo. Los accidentes in itinere mortales aumentaron un 14,8%.

La falta de datos en sectores de alto riesgo

Schick denuncia que la industria petrolera no publica sus índices de siniestralidad desde 2014 y que en 2025 la pesca tampoco difundió cifras por conflictos salariales.

“Pesca, Petróleo y Minería tienen las tasas de siniestralidad más altas. Ocultar datos impide conocer la magnitud real del problema”, afirma el abogado, que representa a la familia de Diógenes Gutiérrez.

