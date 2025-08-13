¡Quiero un mameluco de YPF! andá a las Full y comprátelo...

El mes pasado vendimos 3.100.000 millones de café. En el más de dos tercios del market share de la Argentina El mes pasado vendimos 3.100.000 millones de café. En el más de dos tercios del market share de la Argentina

Marín destacó que la fortaleza tecnológica y la identidad de marca de YPF generan un vínculo único con los consumidores.

De alfajores a empanadas gourmet

De acuerdo con el medio patagónico, al llegar a la conducción de YPF, Marín revisó la rentabilidad de las Full y encontró margen de mejora.

Nosotros duplicamos las ganancias en un año. Y lo que tenemos como objetivo es cuadruplicar las ganancias para mediados del año que viene

Una de las primeras decisiones fue reducir la cantidad de productos, dando prioridad a los más rentables con opciones regionales. "Antes, la venta de alfajores estaba prácticamente concentrada en una sola marca. Ahora, la idea es diversificar con productos que representen a cada provincia remarcó

horacio marin.jpeg Horacio Marín, con su equipo de trabajo

Empanadas (textual imperdible)

Las empanadas no eran muy ricas… Y en la última reunión de Marketing, les dije, me llené las bolas. Agarré el celular, lo llamé a Costumbres Criollas y le dije, 'flaco, te habla el presidente de YPF, ¿te animás a vender 800 empanadas por día?'. El viernes, el lunes empezaron con 800. ¿Sabes cuánto vendieron el viernes? 1.800. Y son extraordinarias

Ropa de yacimientos y aperturas

Entre las novedades, Marín adelantó que la compañía comenzará a vender la indumentaria que utilizan los trabajadores en los yacimientos, incluyendo mamelucos y ropa técnica. La iniciativa apunta a capitalizar el interés de los clientes por los productos vinculados a la marca YPF.

Además, se abrirán nuevas tiendas Full de alta calidad. Una de ellas podría instalarse en la planta baja del histórico edificio de YPF, con el objetivo de competir con cadenas como Havanna. También hay proyectos en el norte del país y, si funcionan, se evalúa un “spin off” para expandir el concepto.

Para Marín, el potencial de Full radica en que las estaciones de YPF son más que un punto de carga de combustible: “Es lugar de reunión. Te das cuenta de que la gente va, se junta en las estaciones de servicio, y nosotros no tenemos tantos productos como corresponden. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, la Full”.

