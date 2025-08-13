La compañía anunció que irá por el primer lugar de la venta de hamburguesas, quiere afianzarse con la venta de café y para ello empezará a vender productos regionales, incluyendo el mítico mameluco que utiliza en los yacimientos.
ROPA, EMPANADAS Y MÁS
¡Quiero un mameluco de YPF! andá a las Full y comprátelo...
Si, YPF, venderá mamelucos en las estaciones de servicios, como los que usan en los yacimientos. Lo confirmó el titular de la petrolera.
Tal como informó al medio "Más Energía" Horacio Marín detalló la estrategia para potenciar la marca Full con el objetivo de ampliar la propuesta gastronómica y de productos hasta convertirla en una referencia nacional. Además, se buscará replicar el modelo Vaca Muerta en las estaciones de servicio.
Uno de los anuncios más llamativos fue el liderazgo alcanzado en la venta de hamburguesas.
En el evento “Democracia y Desarrollo / La Energía del Futuro” organizado por el conocido "gran diario argentino" el presidente y CEO de YPF sostuvo que el café es otro de los rubros en los que YPF pisa fuerte, detalló
Marín destacó que la fortaleza tecnológica y la identidad de marca de YPF generan un vínculo único con los consumidores.
De alfajores a empanadas gourmet
De acuerdo con el medio patagónico, al llegar a la conducción de YPF, Marín revisó la rentabilidad de las Full y encontró margen de mejora.
Una de las primeras decisiones fue reducir la cantidad de productos, dando prioridad a los más rentables con opciones regionales. "Antes, la venta de alfajores estaba prácticamente concentrada en una sola marca. Ahora, la idea es diversificar con productos que representen a cada provincia remarcó
Empanadas (textual imperdible)
Ropa de yacimientos y aperturas
Entre las novedades, Marín adelantó que la compañía comenzará a vender la indumentaria que utilizan los trabajadores en los yacimientos, incluyendo mamelucos y ropa técnica. La iniciativa apunta a capitalizar el interés de los clientes por los productos vinculados a la marca YPF.
Además, se abrirán nuevas tiendas Full de alta calidad. Una de ellas podría instalarse en la planta baja del histórico edificio de YPF, con el objetivo de competir con cadenas como Havanna. También hay proyectos en el norte del país y, si funcionan, se evalúa un “spin off” para expandir el concepto.
Para Marín, el potencial de Full radica en que las estaciones de YPF son más que un punto de carga de combustible: “Es lugar de reunión. Te das cuenta de que la gente va, se junta en las estaciones de servicio, y nosotros no tenemos tantos productos como corresponden. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, la Full”.
