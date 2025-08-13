¿Qué hago si se me sale el condón durante el sexo?

Entonces, ¿Qué hacer si se sale el condón? De acuerdo con los expertos esto depende de dos cosas: qué sucede exactamente y cuándo.

“Si estás teniendo relaciones sexuales y el condón se sale del cuerpo, puedes tirarlo y usar uno nuevo”, indica la ASHA.

No obstante, a veces, es posible que el condón se resbale y se quede dentro de la vagina.

“Si durante el sexo vaginal el condón se resbala, pero aún permanece en la vagina, usted o su pareja pueden introducir suavemente un dedo en la vagina y extraerlo”, indican los expertos.

Si no tienes éxito, busca atención médica, especialmente si presentas síntomas como dolor o mal olor.

condón preservativo sexo relaciones.jpg

Lo mismo ocurre con el sexo anal.

“Pueden intentar extraerlo suavemente con los dedos. Si el condón se queda atascado en el recto y no pueden alcanzarlo, es probable que se salga con la siguiente evacuación intestinal. Si no sale o si sienten molestias, busquen ayuda médica”.

Ahora bien, es importante saber que cuando el condón se resbala durante las relaciones sexuales, el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual puede aumentar.

Los expertos explican que, “si un condón se sale en cualquier momento durante el sexo vaginal o anal, podrías tener riesgo de transmisión de ITS por contacto piel con piel”.

En este caso, es importante realizar pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual para descartar cualquier afección.

Asimismo, si el preservativo se sale después de la eyaculación durante el sexo vaginal, podría haber riesgo de embarazo.

condon preservativo sexo.jpg

¿Cómo hacer para que un condón no se salga?

Si bien que se salga el condón durante el sexo no es lo más habitual, existen algunas medidas que las personas pueden tomar para evitar que esto suceda.

Esto es lo que recomiendan los expertos de la ASHA:

Los condones deben quedar ajustados en la base

Si el condón te queda demasiado suelto, prueba con una talla más pequeña

Asegúrate de retirar el pene de la vagina o del ano antes de que se produzca la erección

Procura colocarte el condón correctamente

