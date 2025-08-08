Conocer tu vulva, respirar y otros trucos para lograr un orgasmo, según expertos

Conéctate con tu cuerpo

A propósito de conocerse a sí mismas, la sexóloga Raquel Graña, fundadora de Íntimas Conexiones, dice que, para tener un orgasmo, es importante conectarse con el cuerpo.

“A veces lo forzamos, queremos que actúe todos los días igual cuando las mujeres somos muy cíclicas. Tenemos fases de ovulación, de pre ovulación, de menstruación y pre menstruación. Entonces, es importante conocerse”, indica a BBC Mundo.

Aprende a estimular tu clítoris

Para muchos el mayor secreto del orgasmo está en el clítoris. Así que, una vez que conozcas tu cuerpo y sepas dónde está el clítoris, procura aprender a tocarlo.

"La mayoría de las mujeres necesitan estimulación del clítoris para alcanzar el orgasmo, lo cual es lógico dado que el clítoris y el pene se originan del mismo tipo de tejido. Tanto el clítoris como el pene están repletos de terminaciones nerviosas sensibles al tacto y tejido eréctil", escribió Laurie Mintz, Profesora Emérita de Psicología, de la Universidad de Florida, en The Conversation.

Usa lubricante

El uso de lubricante es otra regla básica para quienes quieren experimentar orgasmos.

Un estudio, publicado en Sexual and Reproductive Health Matters, concluyó que "los lubricantes parecen ofrecer un enfoque aceptable para mejorar la salud y el bienestar sexual".

De hecho, entre las razones por las que las personas usaban lubricantes incluían facilidad para alcanzar el orgasmo (por ejemplo, capacidad para llegar al orgasmo, tiempo necesario para llegar al orgasmo, calidad del orgasmo), se lee en el estudio.

Respira

¿Algo tan simple como respirar puede ayudar a tener mejores orgasmos? La respiración es poderosa y puede tener grandes beneficios sexuales aunque no lo creas.

La experta en placer sexual, Fabiola Trejo, lo recomienda para alcanzar el orgasmo. Ella le dijo a la BBC que la respiración es muy importante.

“La respiración va a marcar el ritmo del orgasmo. Por eso, en lugar de decirte ‘concéntrate’, te digo ‘respira’”, señaló.

Comunícate con tu pareja

En el caso de las relaciones sexuales en pareja, los expertos dicen que la comunicación también puede ayudar a tener orgasmos.

"La única manera de saber qué le funciona a tu pareja es preguntándole, y no olvides compartir también lo que te gusta. Puede que requiera algo de práctica para sentirse cómodo, pero cultivar la comunicación sexual, tanto dentro como fuera de la habitación, es clave para una intimidad duradera", afirma la Dra. Lyndsey Harper, experta en salud sexual y profesora clínica adjunta de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de Texas A&M, en Bryan, Texas, según Everyday Health.

