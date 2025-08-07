Alberto Cormillot habló sin filtros sobre su edad y reveló cómo vive su intimidad. El médico contó que con su esposa casi 50 años menor que él, son muy apasionados. " Más de una vez por semana, seguro. A veces dos, tres veces", aseguró.
SEXO A LOS 86
Alberto Cormillot contó intimidades de su vida sexual y dejó a todos boquiabiertos
Alberto Cormillot, a sus 86 años, reveló que la edad no le impide disfrutar de su intimidad con su esposa casi 50 años menor: "No tengo límites".
Cormillot está casado con Estefanía Pasquini, quien tiene 39 años, y con quien tuvo al pequeño Emilio, de 3. “ Mientras el cuerpo no me ponga límites, yo no me los pongo.. Mi vida sexual no cambió en todos estos años, sigue activa”, expresó en Revista Gente.
Alberto Cormillot recomendó tener sexo para mejorar la salud
El doctor aseguró que tiene una vida sexual "muy activa". "Mucho más de una vez por semana", aseguró sobre cómo vive su vida íntima. Y sostuvo: "No necesitás una erección completa para tener sexo. Hay muchas maneras de estar en pareja y satisfacerse mutuamente”.
Además, contó que su padre tuvo vida sexual hasta los 95 años y se comparó con él. “Soy una persona vieja, no me molesta decirlo. (Tendré relaciones) hasta que me dé el cuerpo, me imagino siendo como mi papá”, manifestó.
Lo cierto es que Alberto Cormillot es una persona muy activa en todos los aspectos de su vida. No sólo continúa trabajando y desempeñándose en su profesión sino que además, debutó en el circo Servian en un show aéreo con destrezas en altura, sin miedo a nada.
Respecto a la vida sexual de los hombres, el doctor dio especificaciones. “(Con el paso de los años) Puede bajar la libido por disminución de la testosterona, los estados de ánimo influyen...”, explicó, aunque dejó en claro que el sexo tiene múltiples beneficios para la salud: “Desestresa, genera endorfinas y es placentero”.
