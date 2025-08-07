Finde en Rosario: Feria con más de 40 marcas, Karina y Las Pelotas

La cantante referente de la movida tropical cuenta con una larga lista de hits dentro de su discografía. Canciones como Sin vergüenza, Hasta el fin del mundo, Corazón mentiroso, Cómo te atreves, Díganle y Cuando digo tu nombre.

No quedan fuera de la lista los temas Pero no faltarán Haría trampa, Te quise olvidar, La Manipuladora, Al igual que yo, Clávame tu amor, Fuera, Lo dudo y Borré tus fotos.

* Viernes y sábado desde las 23.30. $14.000 en adelante.

image La reina de la movida tropical regresa a la ciudad.

Las Pelotas llega a Bioceres Arena

La banda regresa a Rosario en el marco de la presentación de su gira 6X6. Una noche ideal para reencontrarse con una de las clásicas bandas del rock nacional.

* Sábado a las 21. Anticipadas desde $45.000.

Chaqueño Palavecino en Teatro el Círculo

Uno de los máximos referentes de nuestro folclore regresa a Rosario e inicia una emotiva gira nacional con su nuevo espectáculo El canto del Zorzal del Chaco Salteño. Se trata de una propuesta artística que combina música, historia y sentimiento. En un formato íntimo y profundo, esta gira invita al público a redescubrir la esencia del folclore argentino a través de temas emblemáticos, relatos y homenajes que marcan más de cuatro décadas de trayectoria del artista salteño.

* Sábado a las 20.30. Tickets a partir de $29.000.

Embed - Chaqueno Palavecino on Instagram: " ROSARIO, NOS VEMOS EN EL TEATRO Este viernes 9 de agosto los espero en el Teatro El Círculo para vivir juntos una noche única con “El Canto del Zorzal del Chaco Salteño”. Vamos a cantar, reír, emocionarnos… ¡a celebrar el folclore como solo Rosario sabe hacerlo! Conseguí tu entrada en www.Ticketek.com.ar y vení a ser parte de esta historia. #ChaqueñoPalavecino #Rosario #TeatroElCírculo #GiraTeatral2025 #ElCantoDelZorzal #FolkloreArgentino" View this post on Instagram A post shared by Chaqueno Palavecino (@chpalavecino_oficial)

Bhavi en La Sala de las Artes

El trapero belga radicado en Argentina, llega a Rosario para presentar su tercer disco. Del esperado disco se habían conocido éxitos como Sunday junto a Trueno, Loco x Vos, Hasta la Luna y el hit Perfume con Nicki Nicole.

* Viernes a las 20. Entradas desde $20.000.

El Club de la Serpiente en Jaguar Haus

Esta fiesta pop, disco y más, posicionada como uno de los eventos más populares de la escena musical disruptiva argentina, propone Por encima de la mente.

En el cruce entre la tecnología avanzada y la pasión humana, surge una experiencia que redefine lo que conocemos como fiesta. El Club de la Serpiente invita a una gira musical sin igual, donde se encuentran la inteligencia artificial y la mejor música del mundo.

* Viernes a las 23.59. Preventa $14.000. +18.

Alfredo Casero y Fabio Alberti en Teatro Brodway con Cha Cha Cha

El ciclo que marcó un antes y un después en la historia de la televisión, girará por el país bajo la producción de Giuliano Bacchi. Se trata de una propuesta renovada que contará con un elenco de lujo. A Casero y Alberti se suman Romina Sznaider, Lito Ming, Santiago Ríos, Favio Gonzalez, Leo Raff, Gustavo Ciancio y Diego Rivas.

El público podrá volver a disfrutar de personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, un superhéroe que resuelve problemas particulares; Siddharta Kiwi, un hindú que propone soluciones absurdas a problemas cotidianos y Susana Bronstein, una madre judía, quien amenaza constantemente a su hija con quitarse la vida. Tampoco faltarán los clásicos sketchs como: CNM, Manuk, el doctor Vaporeso, el ratón Juan Carlos, Peperino Pómulo, Telescuela Técnica, Carlos Messina y Mañanas al pedo, entre otros.

* Viernes y sábado a las 20.30. Domingo a las 19. De $25.000 en adelante.

image Noches con risas aseguradas.

Felipe Pigna y Pedro Saborido en Bioceres Arena

El reconocido historiador y el escritor, guionista y productor invitan al público a sumergirse en un recorrido apasionante por los momentos claves del país.

La dupla aporta una mirada fresca, crítica y entretenida que lleva a redescubrir personajes, mitos y episodios históricos.

* Domingo a las 17 y a las 20. Entradas a partir de $20.000.

Encuentro Multimarcas en Granadero Baigorria

La Municipalidad de la vecina localidad invita a todos los amantes de los vehículos a participar del evento que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto desde las 10 en el Camping Municipal.

Tendrá como costo un bono contribución de $2.000 y lo recaudado será destinado a la organización "Mano Solidaria". Además, habrá un buffet a cargo de la Protectora Refugio Bajo El Sol.

Entretenimiento para lo más chicos

Soy Muni en el Brodway

"En el teatro, intentaremos llevar la esencia del programa de televisión, con canciones, juegos interactivos y sketchs, pero también contando una historia". "En el teatro, intentaremos llevar la esencia del programa de televisión, con canciones, juegos interactivos y sketchs, pero también contando una historia".

Durante el show, las coreografías llenarán el escenario de energía y color. Los niños tendrán la oportunidad de jugar y disfrutar de una historia llena de sorpresas y momentos divertidos.

* Domingo a las 15. Desde $20.000.

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Los bancos preocupados por el creciente uso de tarjetas de crédito y morosidad