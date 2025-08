Tragedia en Rosario: Memoria activa, la herida que sigue abierta, y alarmas que vuelven a sonar

Pasar por la cuadra y/o la zona sigue generando escalofríos. Ni hablar cuando llega esta fecha, difícil de ocultar.

Rosario no olvida

Como se viene realizando cada 6 de agosto después de lo sucedido, el Gobierno de Santa Fe conmemorará a las víctimas de la tragedia de calle Salta 2141. El acto tendrá lugar a las 9.20, en el Memorial "Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música", que se inauguró el año pasado.

Allí asitirán autoridades provinciales y municipales, integrantes de la Asociación Civil Salta 2141 y familiares de las víctimas. Además, destacados artistas de la ciudad realizarán breves intervenciones vinculadas al arte y la memoria.

En el Memorial se recordarán a aquellas 22 vidas que se apagaron por completo, como así también los más de 60 heridos que dejó la explosión por una fuga de gas.

Pocos meses después de ocurrida la tragedia surgió la idea de realizar un Memorial en el lugar donde se encontraban las torres afectadas por la explosión y luego demolidas. En 2014 el Concejo Municipal de Rosario solicitó a la Legislatura provincial que declare al predio de utilidad pública y sujeto a expropiación. Esa expropiación se aprobó en 2017, y en 2019 el Gobierno de la Provincia firmó con los dueños de las viviendas siniestradas los convenios de compra de esas propiedades. En enero de 2023 se licitaron las obras, que dieron inicio en abril del mismo año y que fueron inauguradas en agosto de 2024.

2024-08-03NID_280857O_1 (1) El edificio que recuerda a las víctimas. Foto: Gobierno de Santa Fe

Proceso judicial

A raíz de lo ocurrido, once personas fueron enjuiciadas, entre ellos personal de Litoral Gas, los administradores del edificio que contrataron los servicios del gasista, Carlos García, y su ayudante, Pablo Miño. Ambos cambiaban el regulador, porque desde hacía varios días que se olfateaba olor, cuando se produjo la fuga de gas que provocó el estallido, pese a que alcanzaron a escapar corriendo.

Todos fueron absueltos a excepción de García, quien fue condenado a 4 años por estrago culposo agravados. Desde abril de 2021, luego de una resolución de la jueza de Ejecución, Luciana Prunotto, el gasista cumplió la condena en su domicilio por cuestiones de salud (padece diabetes grado 2 e hipertensión). Pero el 4 de abril de este año, ya quedó en libertad.

El hombre rompió el silencio con Cadena3 donde expresó que nunca se creyó culpable, aunque sí responsable. "Otras personas estaban más comprometidas que yo, pero la Justicia dijo lo contrario, el hilo se cortó por lo más fino. A los familiares les digo que siempre estaré orando por cada uno de ellos", señaló.

Respecto a las modalidades de trabajo de ese entonces de Litoral Gas, García quiso despegarse de la causa.

"No se trabajaba bien, era todo muy en el aire. Yo recibí los permisos y no estaba documentado en ningún lado". "No se trabajaba bien, era todo muy en el aire. Yo recibí los permisos y no estaba documentado en ningún lado".

La investigación judicial reveló que la tragedia no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una cadena de errores, omisiones y responsabilidades compartidas.

En el juicio se expusieron irregularidades previas a la explosión: reportes técnicos incompletos, válvulas en mal estado, habilitaciones sin verificación integral del edificio, advertencias desatendidas. Peritajes determinaron que la válvula de bloqueo estaba "excesivamente dura" y no podía operarse manualmente en caso de emergencia. Aun así, no se consideró penalmente responsables a quienes debían garantizar que esa red estuviera en condiciones seguras.

El fallo fue confirmado en segunda instancia. La Corte Suprema de Santa Fe rechazó luego un recurso de inconstitucionalidad presentado por la familia de Débora Gianángelo, una de las víctimas fatales. Hoy, el expediente sigue su curso ante la Corte Suprema de la Nación. Esa familia es, actualmente, la única parte querellante activa en la causa penal.

Un pedido de justicia que se mantiene vivo

Falencias estructurales. Un error humano. La vida de 22 personas víctimas de la negligencia. Un recopilado de indicadores que siguen siendo un objetivo común de las familias de las víctimas para que se haga justicia de una vez por toda y que paguen quienes realmente son culpables.

La falta de condenas efectivas y la lentitud del proceso judicial han alimentado, año tras año, el dolor de los fallecidos y de toda una ciudad que no olvida. La sensación de impunidad persiste. Muchas de las familias afectadas siguen esperando una reparación, y la pregunta por las responsabilidades no resueltas continúa vigente.

Por Teresita Babini, Federico Balseiro, Florencia Caterina, Eraselli Clides Ceresole, Luisina Contribunale, María Esther Cuesta, Lydia D'Avolio, María Emilia Elías, Maximiliano Fornarese, Débora Gianángelo, Santiago Laguia, Beatriz López, Carlos López, Estefanía Magaz, Adriana Mattaloni, Soledad Ulián Medina, Hugo Montefusco, Domingo Oliva, Juan Natalio Pennice, Roberto Daniel Perucchi, Ana Rizzo y Maximiliano Vesco.

image Doce años después, Rosario recuerda a quienes murieron, abraza a quienes sobrevivieron y vuelve a exigir justicia.

Más contenidos en Urgente24

El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

El outlet que cierra en Buenos Aires y nadie se quiere perder

Jairo Straccia y una decisión que viralizó a Radio Con Vos

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas