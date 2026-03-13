Finde en Rosario: Show histórico de Fito Páez y mucho más

ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana inolvidable. Con Fito Páez como la propuesta central, la agenda contiene gran cantidades de planes para disfrutar en familia y/o con amigos. A su vez, entretenimiento destinado a los más pequeños.
IMPERDIBLE
Fito Páez en el Monumento a la Bandera
Fito vuelve a su ciudad para regalarle un concierto gratuito pensado especialmente para Rosario.
Después de llevar su música por escenarios internacionales, compartirá sus canciones más emblemáticas en un concierto que será, ante todo, un regalo para la ciudad. Un show de formato completo, con todos sus grandes clásicos, canciones nuevas y una puesta especialmente diseñada para la ocasión. También habrá lugar para la intimidad y el recuerdo.
El concierto tendrá además un valor especial: Fito Páez no percibirá honorarios por esta presentación, en un gesto que subraya el carácter simbólico y afectivo de este regreso. Además, el montaje del evento estará solventado por sponsors y empresas privadas que se suman a la iniciativa.
* Domingo a las 19. Gratis.
Noche en Mi Barrio en Fisherton
Además de las tradicionales propuestas gastronómicas que ya caracterizan al barrio, se sumará un patio cervecero y un sector de food trucks con opciones para todos los gustos. Asimismo, los asistentes podrán recorrer un importante paseo de ferias de Economía Social, donde emprendedoras y emprendedores locales ofrecerán sus productos artesanales.
La primera edición de 2026 se realizará este viernes 13 de marzo desde las 20 y hasta la medianoche en Eva Perón desde Donado hasta Sanchez de Loria. Evento gratuito.
Música para Volar en Teatro Brodway
La banda presentará un espectáculo que permitirá reencontrase con las canciones que marcaron generaciones.
Se trata de un viaje por la obra de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati con arreglos originales para cuerdas y vientos.
* Viernes a las 21. Entradas desde $25.000.
Cumbia Nena en Jaguar Haus
Con la presencia de Mc Caco y Yerba Brava llega una noche llena de buena cumbia, shows en vivo y baile.
* Sábado a las 23.59. Pre venta a partir de $9.000.
Electrónica
Victoria Whynot en The Warehouse Club
La DJ oriunda de Córdoba, llega a Rosario junto a Lolu Menayed y Tatz.
Galardonada en múltiples ocasiones, reconociendo su trabajo y labor en la industria, ha compartido cabina con grandes artistas nacionales e internacionales como Fatboy Slim, Pete Tong, CamelPhat, Adam Ten, Kolombo, Carlita, Héctor Couto, Di Chiara Brothers, Yaya Tamango, Fran Bortolossi, Iglesias, Billy Sherif, Nacho Bolognani, Mateo Dufour y muchos más.
* Sábado a las 22. Valor a partir de $14.000.
Entretenimiento para los más chicos
Canticuentos en teatro El Círculo
El espectáculo infantil Canticuénticos presentará sus canciones más queridas y nuevo material.
El reconocido grupo de música santafesino recorrerá temas entrañables como la Cumbia del Monstruo de la Laguna, El mamboretá, Quiero para mí, Noni noni, Bate con la cucharita, Santo remedio, Acá Tá y ¿Por qué, por qué?, Hay secretos y presentará composiciones de su nuevo álbum.
* Sábado a las 16. Tickets $31.320 en adelante.
Acuario
El edificio puede recorrerse en su totalidad, no sólo las áreas de muestras, sino también las específicas de investigación y laboratorio.
En la planta alta se ubica la sala de muestras en un espacio continuo y un auditorio para cien personas. Desde este nivel también se propone un área de contemplación del paisaje del río Paraná y del Parque Autóctono.
En la planta baja se ubican los laboratorios, las áreas de experimentación, piletones en tierra, biblioteca especializada, áreas administrativas, técnica y de servicios, y sanitarios. Hay dos laboratorios que trabajan de forma integrada, uno de biología molecular y otro de acuicultura.
* Viernes, sábado y domingo de 12 a 18. Menores de 13 años $1.000 (de 4 para abajo, no pagan) y mayores $1.500.
