Hospital para animales de compañía: La excelente iniciativa que tomó una ciudad

Sobre ese marco, Javkin aseguró que "La ciudad debe tener alrededor de 150.000 mascotas y queremos cuidarlas, así que esto se suma a la red municipal de salud animal que incluye los operativos descentralizados de vacunación y de esterilización. Este es un segundo nivel en la atención fundamentalmente de casos más graves, de urgencias".

"Siempre es importante remarcar que es un hospital animal en el que priorizamos las cuestiones de urgencia, de alta complejidad. Para las consultas más habituales, que necesitan turnos para castraciones o vacunaciones, están los puntos fijos y otros mecanismos descentralizados". "Siempre es importante remarcar que es un hospital animal en el que priorizamos las cuestiones de urgencia, de alta complejidad. Para las consultas más habituales, que necesitan turnos para castraciones o vacunaciones, están los puntos fijos y otros mecanismos descentralizados".

De manera continuada explicó que, si bien la atención es gratuita, "hay un bono a voluntad para quien pueda abonarlo, que tiene que ver con el sostenimiento", a la par que aclaró sobre el nuevo efector: "Pero funciona tal cual funcionan nuestros hospitales públicos, está dentro de la red gratuita del del sistema de salud municipal".

Días, horarios y más novedades

El Hospital Animal Rosario atiende al público en los siguientes días y horarios:

* Área de admisión de 7:00 a 20:00 (de lunes a viernes).

* Área de consulta espontánea de 8:00 a 20:00.

* Área de guardia activa: Fines de semana de 8:00 a 20:00. Feriados de 8:00 a 14:00.

* Guardia pasiva entre las 20:00 y las 8:00.

Para garantizar que la atención de 24 horas sea efectiva y no solo una promesa, el municipio ha realizado una inversión significativa en capital humano. La incorporación de nuevo personal especializado permite cubrir la alta demanda que ya registra el efector: se sumaron 7 auxiliares veterinarios y 3 médicos veterinarios.

Por su parte, el servicio está disponible para aquellos rosarinos que requieran atender a sus animales de compañía. Otra de las novedades es que es gratuito para todos los usuarios adscriptos a la Red de Salud Pública mientras que para quienes no estén adscriptos será por medio de un bono contribución que tendrá un valor de 10 galenos veterinarios (Gavet).

image En marcha el Hospital Animal.

Próximos pasos

La transformación del predio no se detiene. La segunda fase ya está de pie con el objetivo de inaugurarse en diciembre de este año. El rosarino detalló que "comprende la reforma de lo que eran los tradicionales caniles, y la estructura para el resto de los consultorios para que el hospital animal funcione las 24 horas".

El pasado 30 de diciembre se conocieron las ofertas licitatorias para el segundo tramo de la ampliación de la infraestructura destinada a la salud pública veterinaria en la ciudad.

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