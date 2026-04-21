"Argentina Casting" es el caso de explotación sexual más turbio del año. Con más de 150 videos secuestrados y ocho víctimas confirmadas de entre 18 y 19 años, la investigación de la PROTEX revela un esquema de captación por Instagram que incluía engaños, grabaciones clandestinas y promesas de pagos de USD 200 que nunca se concretaban.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
"Argentina Casting": El oscuro esquema de trata que engañaba por US$200
La Justicia dictó prisión preventiva por 90 días para el creador de "Argentina Casting", acusado de una red de trata con fines de explotación sexual digital.
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El modus operandi detrás de "Argentina Casting" y su red de trata
La investigación, liderada por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal de Rosario, desentramó una estructura delictiva que operaba con precisión desde el año 2022. Gianfranco Gaspar Núñez utilizaba la fachada de una productora audiovisual para captar mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El gancho principal era la promesa de "fama internacional" y pagos en moneda extranjera, específicamente USD 200 por sesión, bajo la estricta condición de que el material fílmico solo se distribuiría en mercados del exterior.
Sin embargo, la realidad era diametralmente opuesta. Una vez realizados los encuentros en hoteles o departamentos temporarios de Rosario, Buenos Aires y Posadas, el contenido era editado y comercializado en plataformas abiertas y canales de Telegram sin restricción geográfica alguna.
Según los investigadores, el acusado aplicaba una lógica de "engaño total": filmaba las sesiones, nunca abonaba lo pactado y distribuía el material incluso dentro de Argentina, rompiendo cualquier acuerdo de confidencialidad previo con las víctimas.
Evidencia digital: más de 150 videos y ocho víctimas
El volumen de la prueba recolectada por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA es contundente. Durante los allanamientos coordinados por el juez federal Carlos Vera Barros, se secuestraron notebooks, discos rígidos, cámaras profesionales y dispositivos de almacenamiento que contenían más de 150 piezas audiovisuales.
Hasta el momento, existen ocho casos judicializados, aunque la magnitud de los archivos sugiere que el número de mujeres afectadas podría superar las 50, incluyendo posibles menores de edad.
Las pericias tecnológicas sobre las billeteras virtuales y el flujo de criptomonedas de Núñez también están bajo la lupa, ya que se sospecha que el redito económico de la comercialización del material era reinvertido para expandir la logística de captación en distintas provincias del país.
Imputación y el rol clave de la línea 145
Gianfranco Gaspar Núñez enfrenta cargos por trata de personas agravada, promoción de la prostitución ajena y abuso de una situación de vulnerabilidad. Bajo el actual Código Penal Argentino, estos delitos contemplan penas que oscilan entre los 8 y 12 años de prisión.
El proceso avanzó significativamente gracias a las declaraciones en Cámara Gesell de las víctimas, quienes relataron la presión psicológica y el engaño sistemático al que fueron sometidas por el rosarino de 30 años.
Es fundamental destacar que el caso se originó a partir de una denuncia anónima realizada en la línea 145, administrada por la PROTEX. Este canal federal, gratuito y disponible las 24 horas, fue el disparador que permitió a la Justicia rastrear la actividad digital de "Argentina Casting".
Los especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de redes suelen mutar sus nombres y perfiles rápidamente, por lo que la denuncia temprana es la herramienta más eficaz para desarticular estos esquemas de explotación.
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