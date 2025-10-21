Desapareció una argentina en España tras viajar por trabajo: Sospechan que cayó en una red de trata

La joven ya había hecho experiencias similares: el año pasado había viajado a Inglaterra para trabajar cuidando chicos. Por eso, esta vez, nadie sospechó que algo pudiera salir mal.

Sin embargo, en los últimos días previos a su desaparición, Paola tuvo contactos breves y extraños con amigas. “Les hacía videollamadas de pocos segundos, con alguien detrás, y se la veía nerviosa”, contó su madre.

La búsqueda en España y el dudoso mensaje de la argentina

Tras la denuncia formal, la policía española la busca como persona desaparecida. Pero la investigación dio un giro inesperado: en las últimas horas, la cuenta de Instagram de Paola publicó un mensaje que decía:

“Estoy bien, por favor no difundan información falsa. Estoy trabajando con chicos y muy bien”.

El texto —sin fotos, videos ni audios— no convenció a la familia, que sospecha que alguien más tomó el control de su cuenta. “Ella jamás escribiría así. Además, no hubo ningún llamado, ni mensaje, ni prueba de que sea ella”, aseguró Dolores, su hermana menor.

“Para mí la tienen amenazada”

Dolores contó que el último contacto fue una videollamada el 11 de octubre, donde Paola parecía tranquila. Pero después de eso, todo cambió.

“Revisé su correo y estaba vacío. Borraron todo: pasajes, mensajes, hasta los mails del trabajo. Nada de eso desaparece porque sí”, explicó.

La familia cree que la joven podría estar retenida contra su voluntad. “Esto es trata de personas. No tengo dudas. Está amenazada o la obligaron a grabar los audios que circularon”, dijo su hermana entre lágrimas.

Mientras tanto, amigos y allegados difunden su foto en redes y piden que la búsqueda no se detenga. “Si alguien la vio o sabe algo, que se comunique con nosotros. No vamos a parar hasta encontrarla”, insistió Gabriela.

Cualquier información puede comunicarse al +54 11 5823 2371.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

El peronismo recibió una noticia inesperada en Buenos Aires y apuestan a Axel y Cristina para revertirla

"Yategate": La Justicia vuelve a investigar la fortuna de Insaurralde tras el escándalo del yate en Marbella

El Gobierno teme una baja participación en las urnas y admiten que hay "apatía social"