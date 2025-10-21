La línea F de subte ya se está convirtiendo en una realidad. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación nacional e internacional para su construcción y ya se habla del recorrido que la misma hará en CABA. Promete marcar un antes y un después en el transporte.
"HITO HISTÓRICO"
Nueva línea F de subte en Buenos Aires: qué recorrido tendrá y cuándo inaugura
La línea F de subte en Buenos Aires está más cerca de lo que se cree. La licitación ya fue lanzada y ya se habla del recorrido que tendrá.
Jorge Macri, el actual Jefe de Gobierno, sostuvo que es un "hito histórico" y compartió una imagen del recorrido que hará la nueva línea F de subte. Se trata de la más reciente tras 25 años y promete conectar puntos sumamente transitados y concurridos de la ciudad.
Buenos Aires: nueva línea F de subte y su recorrido
Esta nueva línea de subte va a recorrer Barracas hasta Palermo y atravesará barrios y puntos clave en 12 estaciones. Un total de 9,8 kilómetros. Algunos de ellos serán Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.
Las estaciones de la línea F serían Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico. Muchas de ellas ya tienen acceso a través de otras líneas.
Sin embargo, una novedad es que la línea F conectará con el resto de las líneas existentes desde la C hasta la H. Además también tendrá conexión con dos ferrocarriles (Roca y San Martín). Por esa razón se va a despejar muchísimo la cantidad de gente en el transporte público.
La obra tendrá una inversión de US$1.350 millones, será la más costosa y ambiciosa del país en cuanto a transporte. Los coches tendrán aire acondicionado, sistemas de última generación, estaciones con tecnología de primer nivel y sistemas de seguridad avanzados. La obra comenzará el próximo año pero no se estima cuánto tardará su construcción.
