ROSARIO. El conflicto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los prestadores del sistema se profundiza. En base a ello, transportistas e instituciones realizarán un paro de actividades este martes 21 y miércoles 22 de octubre para alzar la voz en reclamo por la no implementación de la ley nacional de emergencia en el sector.
CRECE LA TENSIÓN
Discapacidad: La emergencia que no se escucha está convirtiéndose en catástrofe
En Rosario, sectores vinculados a la discapacidad aseguraron que ya no pueden esperar más por que lo iniciaron un paro de 48 horas para alzar la voz en reclamo.
La medida fue anunciada por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que además convocaron a una marcha para este miércoles a las 11 hacia Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad para visibilizar lo que desde arriba no ven.
Tensión en discapacidad y temor por el freno de servicios
El organismo había convocado una reunión de directorio para definir una actualización del nomenclador de prestaciones, pero la canceló apenas tres horas después, sin brindar explicaciones. A raíz de ello, la decisión generó un fuerte malestar entre transportistas, instituciones y familias vinculadas al sector, que denuncian el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de Javier Milei.
Según la Decisión Administrativa N° 24/2025, la ANDIS recibió en octubre una partida superior a los 121 mil millones de pesos destinada a otorgar aumentos. Sin embargo, ni la agencia ni el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, ejecutaron hasta el momento la reasignación presupuestaria.
El último ajuste otorgado fue en diciembre de 2024, y representó apenas un 0,5% de incremento sobre los aranceles vigentes.
Ante esto, desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) expresaron su preocupación y advirtieron sobre la posibilidad de una medida de fuerza inminente.
Así lo anticipó Pablo Bolego, presidente de la entidad quien consideró que la suspensión del encuentro fue "un nuevo atropello institucional". En ese sentido, acusó al Gobierno de "desarticular los canales de diálogo con los prestadores".
A su vez, recordó que el sector atraviesa una crisis sin precedentes. "La falta de actualización de los valores, el congelamiento de aranceles y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente desde junio, nos están llevando al límite", enumeró.
En ATRAES exigen que la agencia restablezca de inmediato la mesa de diálogo del directorio, cumpla con la ley vigente y garantice la participación de las organizaciones del sector en la definición de políticas públicas. "Cada día de demora agrava la situación de miles de familias y profesionales. La discapacidad no puede seguir siendo rehén de la improvisación y el destrato", remarcó Bolego.
Mientras tanto, los transportistas avisaron que, de no concretarse la convocatoria y el aumento prometido, suspenderán la totalidad de los servicios en los próximos días, lo que afectaría el traslado de miles de personas con discapacidad en todo el país.
El conflicto, que combina malestar económico y desconfianza institucional, vuelve a poner al sistema al borde del colapso.
Paro y movilización
A modo de desesperación ante la falta de respuestas, el miércoles, los transportistas partirán en caravana desde el Parque Independencia hacia la Plaza San Martín, donde a las 11 de la mañana se sumarán otras organizaciones y se realizará un acto para exigir soluciones concretas.
En Rosario hay más de 4.500 trabajadores que cumplen tareas en más de cien instituciones dedicadas al área de discapacidad, entre centros de día, escuelas, hogares, centros de rehabilitación y servicios terapéuticos educativos.
Ante este panorama, las instituciones que asisten a personas con discapacidad iniciaron este martes un paro de 48 horas que finalizará este miércoles con una movilización.
