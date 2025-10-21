Discapacidad: La emergencia que no se escucha está convirtiéndose en catástrofe

Ante esto, desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) expresaron su preocupación y advirtieron sobre la posibilidad de una medida de fuerza inminente.

"Estamos evaluando suspender todos los servicios esta semana. La situación es desesperante, no se puede sostener más". "Estamos evaluando suspender todos los servicios esta semana. La situación es desesperante, no se puede sostener más".

Así lo anticipó Pablo Bolego, presidente de la entidad quien consideró que la suspensión del encuentro fue "un nuevo atropello institucional". En ese sentido, acusó al Gobierno de "desarticular los canales de diálogo con los prestadores".

A su vez, recordó que el sector atraviesa una crisis sin precedentes. "La falta de actualización de los valores, el congelamiento de aranceles y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente desde junio, nos están llevando al límite", enumeró.

image Transportistas amenazan con frenar los servicios.

En ATRAES exigen que la agencia restablezca de inmediato la mesa de diálogo del directorio, cumpla con la ley vigente y garantice la participación de las organizaciones del sector en la definición de políticas públicas. "Cada día de demora agrava la situación de miles de familias y profesionales. La discapacidad no puede seguir siendo rehén de la improvisación y el destrato", remarcó Bolego.

Mientras tanto, los transportistas avisaron que, de no concretarse la convocatoria y el aumento prometido, suspenderán la totalidad de los servicios en los próximos días, lo que afectaría el traslado de miles de personas con discapacidad en todo el país.

El conflicto, que combina malestar económico y desconfianza institucional, vuelve a poner al sistema al borde del colapso.

Paro y movilización

A modo de desesperación ante la falta de respuestas, el miércoles, los transportistas partirán en caravana desde el Parque Independencia hacia la Plaza San Martín, donde a las 11 de la mañana se sumarán otras organizaciones y se realizará un acto para exigir soluciones concretas.

En Rosario hay más de 4.500 trabajadores que cumplen tareas en más de cien instituciones dedicadas al área de discapacidad, entre centros de día, escuelas, hogares, centros de rehabilitación y servicios terapéuticos educativos.

Ante este panorama, las instituciones que asisten a personas con discapacidad iniciaron este martes un paro de 48 horas que finalizará este miércoles con una movilización.

Embed - APRIDIS on Instagram: "Martes 21 y miércoles 22 de octubre suspensión involuntaria de actividades y servicios La emergencia que no se escucha esta convirtiéndose en catástrofe. ¡Urgente aplicación de la Ley de Emergencia en discapacidad, actualización de prestaciones! Miércoles 22 acto público 11 hs Plaza San Martin. . . . . . . . . #NoALaDiscriminación #DiscapacidadNoEsIncapacidad #InclusiónReal #DerechosParaTodxs #VisibilizarEsTransformar #noalveto #leyendiscapacidad #discapacidadenemergencia #discapacidadenemergencia #personascondiscapacidad #discapacidadeseducacion #votopositivo #leyargentina #discapacidadargentina #senadores" View this post on Instagram A post shared by APRIDIS (@apridissantafe)

