Discapacidad: Marcha a la Andis tras la suspensión de la reunión para tratar los aumentos

Discapacidad: Sin reunión pero con marcha

La reunión del directorio de la Andis con los prestadores estaba originalmente prevista para este viernes (17/10) a las 11. Luego, Vilches cambió el horario a las 10 y las organizaciones cambiaron también el horario de la marcha a la sede para coincidir con el encuentro y reforzar sus reclamos.