Este viernes (17/10) el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad( Andis), Alejandro Vilches había convocado a una reunión de directorio junto con representantes de los prestadores para tratar el aumento de aranceles que viene reclamando el sector. Vilches cambió la hora del encuentro y luego lo canceló. Hay marcha a la sede.
"FUERZA MAYOR"
Discapacidad: Marcha a la Andis tras la suspensión de la reunión para tratar los aumentos
El interventor de la agencia de Discapacidad convocó a una reunión este viernes 17/10 con prestadores pero la canceló. Hay Marcha.
Discapacidad: Sin reunión pero con marcha
La reunión del directorio de la Andis con los prestadores estaba originalmente prevista para este viernes (17/10) a las 11. Luego, Vilches cambió el horario a las 10 y las organizaciones cambiaron también el horario de la marcha a la sede para coincidir con el encuentro y reforzar sus reclamos.
Pero más tarde el interventor suspendió la reunión. Sin embargo, las organizaciones agrupadas en el Foro Permanente Discapacidad confirmaron que mantienen la movilización a la sede de la ANDIS.
"A pesar de que el interventor de la Agencia vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como 'fuerza mayor', lo que hay es dilación y abandono", dijeron desde el Foro.
Los reclamos
"Las personas con discapacidad, las instituciones y las familias seguimos exigiendo respuestas", agregaron desde el espacio que reclama por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de aranceles además de una convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único y el pago de compensaciones atrasadas establecido por la Ley 27.793.
El Foto también denunció que "la inacción de la Agencia Nacional de Discapacidad pone en riesgo derechos, trabajos y vidas".
