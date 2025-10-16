Encuesta de la consultora que mejor pronosticó el 7-S: El peronismo mantiene fuerte distancia sobre LLA

image

Con esos números, la ventaja del peronismo es de 12,3 puntos, muy similar a los 13 que había logrado el 7-S.

Un aliciente para la Casa Rosada es que en comparación con la medición anterior -que fue publicada por Urgente24 el 10/10- LLA suma cerca de 2 puntos y logra recortar un poco la distancia. El peronismo, en cambio, se estancó alrededor del 43%.

Esta mejora pudo deberse a una mejor instalación de Santilli luego del escándalo que forzó a José Luis Espert a renunciar a liderar la lista libertaria. Ahora LLA se encuentra más cerca del 33,7% que consiguió el 7-S. ¿Será ese su techo electoral?

En cuanto al resto de las fuerzas, se fortaleció Nicolás del Caño (FIT), que obtiene un 5,5% de intención de voto, casi un punto y medio más que en la medición anterior.

En tanto, María Eugenia Talerico (Potencia) acumuló un 3,9% (+1,3 puntos) y desplazó a Florencio Randazzo (Provincias Unidas) del 4to lugar, aunque por un margen muy cortito.

Un dato destacado es que los indecisos se redujeron considerablemente: eran el 10% en la encuesta anterior y son el 3,8% en esta última.

Si se mide por sello, tanto Fuerza Patria como LLA, mejora, pero marginalmente y la brecha se mantiene de la misma forma a favor del peronismo.

image

Otro dato relevante de la encuesta es que aborda la probabilidad de participación. Lo llamativo es que se produce una abrupta caída de una encuesta a la otra entre los que respondieron "Seguramente vaya a votar": eran 76,8% a principios de mes y ahora son el 68,8%. 8 puntos menos.

image

