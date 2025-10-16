De casi quebrado a "cripto-rey": ¿Cuánto ganó Trump desde que asumió?

Según declaraciones financieras, Trump percibió personalmente más de US$ 57 millones de esta empresa solo en 2024. Además, memecoins vinculadas a su imagen y la de Melania Trump han generado más de US$ 400 millones en comisiones.

La falta de un fideicomiso ciego —recurso habitual entre presidentes para evitar conflictos de interés— provocó críticas de expertos en ética. Richard Painter, exasesor legal de la Casa Blanca, se, señaló a Financial Times:

Todos los presidentes desde la guerra civil evitaron conflictos de intereses financieros significativos. Todos los presidentes desde la guerra civil evitaron conflictos de intereses financieros significativos.

Pese a ello, gran parte de la opinión pública parece ajena a la magnitud del enriquecimiento presidencial. Una encuesta encargada por el Financial Times reveló que más del 50 % de los votantes de Trump creen que ha ganado menos de US$100 millones durante su presidencia.

La influencia internacional tampoco es menor. Fondos vinculados a Emiratos Árabes Unidos y China han invertido cientos de millones en los tokens de Trump. Incluso Justin Sun, empresario chino investigado por fraude, invirtió US$ 75 millones en una de las empresas de la familia del mandatario estadounidense, poco antes de que la SEC —ahora bajo control de aliados del presidente— pausara su caso.

Mientras Trump promueve a Estados Unidos como la “capital mundial de las criptomonedas”, sus empresas familiares siguen creciendo, desdibujando los límites entre política, negocios y tecnología.

