La miniserie de 6 capítulos que no vas a querer pausar ni por un instante

Hay producciones que prometen mucho y terminan siendo un bostezo interminable. Esta no es una de ellas. "El Velo", la miniserie que aterrizó en Disney+ durante 2024, es ese tipo de contenido que te mantiene entretenido hasta que aparecen los créditos finales. Con apenas seis episodios, esta joya del suspenso y el espionaje se devora de una sola sentada, y créeme que vas a querer hacerlo así porque dejar cualquier capítulo a la mitad es prácticamente imposible.
La propuesta es tan simple como atrapante: dos mujeres, un secreto monumental y una persecución que atraviesa tres de las ciudades más emblemáticas de Europa. Una de estas protagonistas resguarda información que podría costar miles de vidas; la otra tiene la misión de arrancarle esa verdad antes de que sea demasiado tarde. Así de directo, así de brutal.
Steven Knight, el cerebro detrás de esta historia, sabe perfectamente cómo mantener la tensión en estado puro. No necesita fuegos artificiales narrativos porque entiende que lo verdaderamente inquietante está en lo que no se dice, en las mentiras que se disfrazan de verdades y en esa sensación constante de que todo puede explotar en cualquier momento. Elisabeth Moss lidera un elenco impecable que incluye a Yumna Marwan, Dali Benssalah, Josh Charles, James Purefoy, Joana Ribeiro y Dan Wyllie, entre otros nombres que aportan toda su experiencia a esta trama retorcida.
La miniserie de Disney+ que sorprendió a la crítica
La crítica internacional no tardó en aplaudir de pie. Ferdosa Abdi, desde Screen Rant, destacó que "los temas y las caracterizaciones están lo suficientemente bien elaborados como para que el espectador disfrute de una experiencia global satisfactoria". Aramide Tinubu de Variety fue más directa al asegurar que "Elisabeth Moss está espléndida en el fascinante thriller de espionaje". Pero quizás el comentario que mejor resume el efecto adictivo de esta producción vino de Juan Manuel Freire, del Diario El Periódico, quien sentenció: "Eficaz serie de espionaje (...) a ver quién es el valiente que deja 'El Velo' tras el primer o segundo capítulo. Algunas tramas nunca dejarán de atrapar".
Dicho de otra manera, si estás buscando algo que te mantenga pegado al sillón, que te haga desconfiar de cada diálogo y que te deje con esa sensación de haber vivido algo intenso, "El Velo" es tu próxima obsesión. Seis capítulos que van directo al punto. Puro espionaje en su versión más inteligente y perturbadora.

