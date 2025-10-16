La miniserie de 6 capítulos que no vas a querer pausar ni por un instante

La miniserie de Disney+ que sorprendió a la crítica

La crítica internacional no tardó en aplaudir de pie. Ferdosa Abdi, desde Screen Rant, destacó que "los temas y las caracterizaciones están lo suficientemente bien elaborados como para que el espectador disfrute de una experiencia global satisfactoria". Aramide Tinubu de Variety fue más directa al asegurar que "Elisabeth Moss está espléndida en el fascinante thriller de espionaje". Pero quizás el comentario que mejor resume el efecto adictivo de esta producción vino de Juan Manuel Freire, del Diario El Periódico, quien sentenció: "Eficaz serie de espionaje (...) a ver quién es el valiente que deja 'El Velo' tras el primer o segundo capítulo. Algunas tramas nunca dejarán de atrapar".