Mundial Sub 20 no es solo el título: Argentina también podría tener al goleador

Final Mundial Sub 20: Sarco tiene 4, pero Carrizo y Silvetti también están cerca

El delantero del Bayer Leverkusen, surgido de La Fábrica de Vélez, ha sido una garantía en la ofensiva de la Selección Argentina. Con goles, pero también aportando en la construcción de los ataques.

Mundial Sub 20 Sarco lleva 4 gritos en el Mundial @Argentina

Sarco ha metido 4 goles en lo que va del Mundial Sub 20 y está a uno de los que lideran la tabla de artilleros: Villarreal (Colombia) y Michal (Francia), ambos con 5. Benja Cremaschi (Estados Unidos) también gritó 5 veces pero el combinado norteamericano quedó eliminado y el futbolista perteneciente al Inter Miami ya no está en carrera.

Queda la final ante Marruecos para que Sarco pueda seguir agrandando su cuota goleadora. No será su prioridad, seguro, pero sí una oportunidad. Mientras tanto, Villarreal y Michal se enfrentarán entre sí en el duelo de Colombia vs. Francia, por el tercer y cuarto puerto del Mundial Sub 20.

Mundial Sub 20: Argentina llega golpeada con 3 bajas sensibles vs. Colombia Maher Carrizo, uno de los juveniles surgidos de Vélez que componen esta Selección @Argentina

Sarco no es el único argentino en carrera, a pesar de ser el máximo artillero del combinado albiceleste. Maher Carrizo, otro surgido de Vélez (actualmente en el Fortín), lleva 3 gritos y, aunque un poco más lejos, también tiene chances. Lo mismo para Mateo Silvetti, el héroe desde el banco de suplentes que ya lleva 3 tantos, todos convertidos ingresando en el complemento.

+ de Golazo24