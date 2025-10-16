La Selección Argentina enfrentará a Marruecos por la final del Mundial Sub 20. La Albiceleste se clasificó al partido definitorio este miércoles, tras vencer en la semifinal en un duelo chivo a Colombia. Por su parte, los marroquíes dejaron a Francia en el camino por penales.
MAHER CARRIZO TAMBIÉN ESTÁ CERCA
Mundial Sub 20 no es solo el título: Argentina también podría tener al goleador
Alejo Sarco es uno de los artilleros del Mundial Sub 20. Cuántos goles debe hacer en la final entre la Selección Argentina y Marruecos para ser el pichichi.
La final será el próximo domingo 19/10 a las 20 hs., en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad capitalina de Santiago. Allí, el conjunto de Diego Placente buscará coronar un gran Mundial Sub 20, en donde ha demostrado ser un equipo muy versátil, muy completo. Pero sobre todo versátil, adaptándose a los rivales, los contextos de partido y las ausencias inesperadas de algunas figuras.
Una de las fortalezas de la Selección Argentina juvenil es ese gen identitario que se cimenta sobre La Nuestra, ese estilo de juego característico del fútbol argentino y que también se replica en la Mayor de Lionel Scaloni. Y que, también, se extiende hacia la Sub 17 y la Sub 15, en lo que ha sido una política de Estado de la AFA desde hace ya algunos años.
Pero así como consolidó esa impronta, también se mostró muy dúctil para adaptarse a diferentes circunstancias que presentaban los partidos a partir de los rivales. Contra México, en cuartos, y Colombia, en semis, se desenvolvió en una faceta totalmente distinta (menos protagonista, más reactiva) y lo hizo muy bien.
Son varios puntos altos los de la Albiceleste en este Mundial Sub 20. A nivel colectivo, pero también individual. Gorosito, Villalba, Ramírez, Soler, Delgado, Carrizo, Prestianni, Silvetti, Sarco... la lista podría seguir. Pero nos detendremos en este último: Alejo Sarco.
Final Mundial Sub 20: Sarco tiene 4, pero Carrizo y Silvetti también están cerca
El delantero del Bayer Leverkusen, surgido de La Fábrica de Vélez, ha sido una garantía en la ofensiva de la Selección Argentina. Con goles, pero también aportando en la construcción de los ataques.
Sarco ha metido 4 goles en lo que va del Mundial Sub 20 y está a uno de los que lideran la tabla de artilleros: Villarreal (Colombia) y Michal (Francia), ambos con 5. Benja Cremaschi (Estados Unidos) también gritó 5 veces pero el combinado norteamericano quedó eliminado y el futbolista perteneciente al Inter Miami ya no está en carrera.
Queda la final ante Marruecos para que Sarco pueda seguir agrandando su cuota goleadora. No será su prioridad, seguro, pero sí una oportunidad. Mientras tanto, Villarreal y Michal se enfrentarán entre sí en el duelo de Colombia vs. Francia, por el tercer y cuarto puerto del Mundial Sub 20.
Sarco no es el único argentino en carrera, a pesar de ser el máximo artillero del combinado albiceleste. Maher Carrizo, otro surgido de Vélez (actualmente en el Fortín), lleva 3 gritos y, aunque un poco más lejos, también tiene chances. Lo mismo para Mateo Silvetti, el héroe desde el banco de suplentes que ya lleva 3 tantos, todos convertidos ingresando en el complemento.