Impacto en Boca por lo que cuenta Diego Monroig sobre Leandro Paredes y Scaloni

Entendiendo esta preocupación, Diego Monroig (cronista del club y de la Selección Argentina), habló sobre el tema y dio a conocer la postura de Lionel Scaloni.

"Para la fecha FIFA de noviembre yo creo que el Técnico de la Selección tendrá en cuenta a Boca, a River y a Racing. Si están definiendo cosas importantes, vamos camino a que no sean convocados", aseguró el periodista de ESPN.

image

Es decir, Boca Juniors no sería el único beneficiado. Si River y Racing se juegan cosas importantes (que seguramente sea así), Scaloni contemplará sus situaciones particulares.

Boca y su próxima jornada

Luego de lo que fue el 5 a 0 ante Newell´s y la suspensión del partido ante Barracas Central, Boca se prepara bajo la conducción de Claudio Úbeda para el partido ante Belgrano de Córdoba.

El Xeneize recibirá al Pirata el próximo sábado 18 de octubre desde las 18 horas en una Bombonera que seguramente esté movilizada debido a que es el primer encuentro luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El club de la Ribera buscará despegarse de sus más inmediatos perseguidores en la tabla anual y trepar posiciones en una zona A del Torneo Clausura que está muy pareja.

Si Boca gana, seguirá en zona de clasificación directa a Copa Libertadores a falta de 3 jornadas y con el partido ante el Guapo de Rubén Darío Insúa aún pendiente.

Según Tato Aguilera, el probable once para recibir al equipo cordobés es:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

