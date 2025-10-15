Para Financial Times, Trump "apuesta" por la política cambiaria "equivocada" de Milei

Recuerda que el funcionario trumpista afirmó que el peso está "subvaluado" y que la bandas de flotación son "adecuadas". "Los inversores que se han deshecho de activos argentinos podrían discrepar con ambas proposiciones", contrasta FT.

"El secretario del Tesoro estadounidense debería comprender mejor que nadie la insensatez de defender las bandas cambiarias frente al mercado. A los 30 años, su trabajo para George Soros ayudó al financista a "quebrar" el Banco de Inglaterra y forzar la salida de la libra del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio en 1992", consigna.

También señala la contradicción entre rescatar a la Argentina y la política de "America First" que pregona la administración republicana. En esa línea, asegura que "la generosidad de Bessent ya ha tenido un costo político en el país". "Políticos demócratas y republicanos han cuestionado por qué su gobierno está despilfarrando dinero en un moroso recurrente cuyos productores de soja compiten con los de USA", dice.

Financial Times encuentra "parte de la explicación" de la solidaridad de Trump con Milei en "el deseo" del presidente estadounidense "de expulsar a China de Latinoamérica, una zona que considera su legítima esfera de influencia". "Pero apuntalar un tipo de cambio sobrevaluado difícilmente constituye una estrategia eficaz para contrarrestar a Pekín", cuestiona.

Al abordar la cuestión electoral que Trump puso como condición para sus salvataje, la publicación enfatiza que "no es un hecho" la victoria libertaria, y pone como obstáculos "además de la débil economía" 2 "graves casos de corrupción", en alusión a $LIBRA y los audios de Spagnuolo.

Otras de las condiciones que puso la Casa Blanca para la asistencia es que Milei construya alianzas políticas que le permitan aprobar leyes en el Congreso.

FT recuerda que el argentino tiene "pocos aliados" ýa que " no solo ha recortado drásticamente el gasto, sino que también ha deteriorado las relaciones con políticos moderados al insultarlos, un error autoinfligido".

"A nadie le interesa que Argentina fracase. Buenos Aires es, por mucho, el mayor cliente del FMI tras sucesivos rescates fallidos. A los tenedores de bonos privados se les deben alrededor de US$60.000 millones de dólares. El pueblo argentino ha sufrido décadas de caos económico. La oposición peronista no ofrece buenas alternativas", agrega.

Hacia el final, la nota le reconoce a Milei haber reducido "un Estado inflado" lo que "salvó al país de la hiperinflación". Menciona que si tiene éxito, la Argentina "podría romper un ciclo de crisis que dura décadas y ofrecer una lección oportuna de responsabilidad fiscal".

Pero advierte que "para triunfar, Milei debe permitir que el peso fluctúe libremente y adoptar políticas que promuevan un crecimiento más rápido y generen consenso".

"Si la administración Trump quiere que su mayor aliado sudamericano prospere, debería reducir los aranceles a Argentina, promover la inversión en minerales críticos y colaborar con el FMI para ganarse el apoyo de los inversores y restaurar la confianza. Milei afirma admirar el anarcocapitalismo. Ahora mismo, su país necesita menos anarquía y más capitalismo", concluye.