Alejandro Fantino le suelta la mano a Javier Milei: "Quedé como un pelotudo, me cansé"

Por otro lado, el periodista confirmó lo que ya se venía diciendo tras los dichos de Trump, acerca de que el apoyo de EE.UU tiene que ver con los resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre: "La ayuda de Estados Unidos está supeditada a que le vaya bien a la Libertad Avanza y al gobierno. Todo el tiempo tener que estar haciendo malabares, de lo malo a lo poquitito menos malo pasas a lo pésimo, te recuperás y pasás a lo malo, pasás a lo regular. Nunca tocás lo bueno y lo muy bueno".