Alejandro Fantino se mostró eufórico antes de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump. En esta mañana de miércoles el periodista parece haber recalculado y soltó una reflexión que dio de qué hablar acerca del presente de Argentina. ¿Se bajó del barco de La Libertad Avanza?
¿SE BAJÓ DEL BARCO?
Alejandro Fantino le suelta la mano a Javier Milei: "Quedé como un pelotudo, me cansé"
Alejandro Fantino, conocido por ser uno de los periodistas cercanos al gobierno de Javier Milei, parece haber saltado del barco antes de las elecciones.
De más está decir que Fantino, creador de Neura Media, está bastante alineado con Javier Milei y el gobierno actual. Sin embargo le preocupó muchísimo "quedar como un pelotudo" al mostrarse muy optimista por la reunión entre el presidente de la Argentina y Trump. Su descargo fue letal.
Alejandro Fantino letal sobre el gobierno de Javier Milei
"Yo ayer me fui a mi casa y les dije a ustedes: 'Hoy va a ser un gran día'. Y no fue un gran día. Fue un día interpretativo, raro. A mí me preocupó mucho que no tuvieran el anuncio, lo voy a decir de frente mal. Me angustió que no tuvieran el anuncio. Me dijeron: 'no digas nada, no seas boludo'. No dije nada, entonces yo tampoco quiero quedar como un pelotudo adelante de ustedes", lanzó Fantino echando humo.
Por otro lado, el periodista confirmó lo que ya se venía diciendo tras los dichos de Trump, acerca de que el apoyo de EE.UU tiene que ver con los resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre: "La ayuda de Estados Unidos está supeditada a que le vaya bien a la Libertad Avanza y al gobierno. Todo el tiempo tener que estar haciendo malabares, de lo malo a lo poquitito menos malo pasas a lo pésimo, te recuperás y pasás a lo malo, pasás a lo regular. Nunca tocás lo bueno y lo muy bueno".
"Si va mal, evidentemente fue la última prueba. Totín (por Luis Caputo) no me lo digas. Si no me podés decir que no les va a ir a todos bien en la micro, no me lo digas. Porque sabés que hay gente que está remando en dulce de leche repostero con dos escarbadientes y uno quebrado. Posta te digo, vengo con este mensaje. Me harté, me cansé, a todo o nada. Si la gente decide que esto no va y el gobierno pierde por varios puntos y bueno, no funcionó", lanzó letal Alejandro Fantino.
Con un mensaje muy claro, honesto y conciso, Fantino dejó entrever que se cansó de lanzar optimismo hacia el gobierno cuando del otro lado no hay un plan o un rumbo claro para salir adelante de los problemas actuales. Finalmente parece haberle soltado la mano a Javier Milei.
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Karina Milei y Luis Caputo 'ningunean' al Congreso: ¿Pueden llevarlos por la fuerza pública?
Todos desorientados: ¿Qué pasó entre Donald Trump y Javier Milei?
Axel Kicillof le pegó a Javier Milei por frenar obras para la primera infancia