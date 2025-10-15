urgente24
"ABOLLADURA"

El descubrimiento de la NASA sobre Argentina que causó terror

La NASA, además de otro grupo de científicos, hicieron un descubrimiento sobre Argentina que estremeció a todos. La ciencia está paralizada.

15 de octubre de 2025 - 11:55
Argentina, una abolladura magnética y la advertencia de la NASA.

Por MICAELA AGUIRRE

La NASA alertó fuertemente sobre un descubrimiento que se dio recientemente sobre Argentina. Se trata de una anomalía que preocupó a toda la ciencia, además de desconcertar por completo a los científicos. ¿De qué se trata esta rareza y cómo se puede evitar?

Hay una región del planeta justamente sobre Argentina y el océano Atlántico Sur que generó muchísimo temor entre los científicos. La NASA ya advirtió de esta anomalía que está creciendo y se desplaza sin precedentes. Puede haber riesgos.

image
La anomal&iacute;a sobre Argentina que la NASA ya alert&oacute;.

La NASA alerta por una anomalía sobre Argentina

Esta "abolladura" magnética que se encuentra justamente sobre Argentina (Sudamérica) y el Atlántico Sur representa un riesgo que la NASA ya advirtió. El mismo está debilitado, crece sin parar y se expande. El mismo se encarga de protegernos de la radiación espacial, como si fuera un escudo.

Si bien esto no representa un gran peligro en la actualidad para quienes vivimos en la Tierra, porque nadie lo nota en el día a día, los satélites que están sobre esa superficie tienen que tomar ciertas precauciones. Este campo magnético desvía las partículas cargadas del Sol que amenazan constantemente a nuestro planeta.

Ese mismo escudo está debilitándose justo encima nuestro. Los científicos alertaron que el problema puede venir por una estructura rocosa enterrada bajo África y que se llama Provincia Africana de Gran Baja Velocidad de Cizalamiento. La misma estaría alterando los flujos de hierro líquido del núcleo. Justamente en América del Sur.

Lo bueno es que esto no representa un peligro inminente en la superficie terrestre, con lo cual por el momento podemos estar a salvo. Sin embargo no se descarta que en el futuro deba existir un resguardo mayor.

