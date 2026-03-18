Un meteorito cruzó el cielo de Estados Unidos y produjo sobresalto en Ohio, donde los residente quedaron sorprendidos por un fuerte estruendo y el avistamiento de lo que muchos catalogaron como una "bola de fuego". La duda sobre qué fue lo que pasó fue despejada por la NASA.
PODEROSO ESTRUENDO
Meteorito en Ohio: La NASA lo confirma y revela detalles impactantes
Un potente estruendo escuchado en Ohio sí resultó provenir de un meteorito como muchos especulaban. La NASA revela detalles.
Últimos detalles del meteorito en Ohio
La NASA ha confirmado el avistamiento de un meteorito en Ohio, luego de que testigos del noreste de Estados Unidos y Canadá informaran que habían observado una bola de fuego muy brillante a plena luz del día, el pasado 17 de marzo.
La agencia espacial estadounidense informó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que, "un análisis de los datos disponibles sitúa la primera visibilidad del meteorito sobre el lago Erie".
"La bola de fuego, causada por un pequeño asteroide de casi 1,8 metros de diámetro y aproximadamente 7 toneladas de peso, se desplazó hacia el sureste a 72.200 km/h antes de fragmentarse sobre Valley City".
"Los fragmentos continuaron su trayectoria hacia el sur, generando meteoritos en las cercanías del condado de Medina, Ohio", agregó.
Retumbante estruendo por el meteorito
De acuerdo con reportes, el meteorito entró en la atmósfera alrededor de las 9 de la mañana, hora local, del martes.
Su trayectoria produjo explosiones sónicas que se escucharon en varios lugares. The Guardian, indica que, llegaron informes desde Cleveland y otras regiones, tan al este como Pittsburgh, Pensilvania, y hasta el estado de Nueva York.
De acuerdo con Cleveland.com, residentes de Ohio describieron que el estruendo les hizo pensar que un árbol se había estrellado contra su techo.
Otro testigo asemejó el explosivo sonido al de fuegos artificiales y dijo que "persistió y retumbó como un trueno".
La NASA explicó que, "el asteroide liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT al fragmentarse, generando una onda expansiva que se propagó hasta el suelo, provocando los estruendos y ruidos explosivos que muchos escucharon. Es posible que también haya sacudido casas al norte de Medina".
Asimismo, la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA determinó que se trataba más un asteroide pequeño que un meteoroide grande.
En los datos de tres radares meteorológicos, KCLE (Cleveland), el radar TLVE del aeropuerto de Cleveland y KPBZ (Pittsburgh), se observaron indicios de la caída de meteoritos, agregó el organismo.
Vale destacar que, hasta el momento, no hay informes de que se haya encontrado ningún resto del meteorito.
De acuerdo con la NASA, un meteorito es un fragmento sólido de un objeto, como un cometa, un asteroide o un meteoroide, que se origina en el espacio exterior y sobrevive a su paso por la atmósfera hasta alcanzar la superficie de un planeta o una luna.
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