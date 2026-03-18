Meteorito en Ohio: La NASA lo confirma y revela detalles impactantes

meteoro A los meteoritos se les suele llamar estrellas fugaces.

Vea un video del meteorito

Retumbante estruendo por el meteorito

De acuerdo con reportes, el meteorito entró en la atmósfera alrededor de las 9 de la mañana, hora local, del martes.

Su trayectoria produjo explosiones sónicas que se escucharon en varios lugares. The Guardian, indica que, llegaron informes desde Cleveland y otras regiones, tan al este como Pittsburgh, Pensilvania, y hasta el estado de Nueva York.

De acuerdo con Cleveland.com, residentes de Ohio describieron que el estruendo les hizo pensar que un árbol se había estrellado contra su techo.

Otro testigo asemejó el explosivo sonido al de fuegos artificiales y dijo que "persistió y retumbó como un trueno".

La NASA explicó que, "el asteroide liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT al fragmentarse, generando una onda expansiva que se propagó hasta el suelo, provocando los estruendos y ruidos explosivos que muchos escucharon. Es posible que también haya sacudido casas al norte de Medina".

Asimismo, la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA determinó que se trataba más un asteroide pequeño que un meteoroide grande.

En los datos de tres radares meteorológicos, KCLE (Cleveland), el radar TLVE del aeropuerto de Cleveland y KPBZ (Pittsburgh), se observaron indicios de la caída de meteoritos, agregó el organismo.

Vale destacar que, hasta el momento, no hay informes de que se haya encontrado ningún resto del meteorito.

De acuerdo con la NASA, un meteorito es un fragmento sólido de un objeto, como un cometa, un asteroide o un meteoroide, que se origina en el espacio exterior y sobrevive a su paso por la atmósfera hasta alcanzar la superficie de un planeta o una luna.

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