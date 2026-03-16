El Sol enfurece: La NASA lanza advertencia por picos de erupciones solares

Un nuevo estudio ha detectado "tasas inusualmente altas de erupciones solares", comunicó la NASA recientemente.

El estudio, además, ofrece información sobre las zonas de la superficie solar donde campos magnéticos intensos tardan al menos un mes en disiparse.

En ese contexto, el sitio RBC-Ukraine informó que una serie de erupciones solares llegarán a la Tierra a principios de esta semana. El viernes 20/03 sería el día de máxima actividad solar. "Se espera un fuerte impacto geomagnético (índice K 5-6)".

tormenta solar.jpg La actividad solar ha aumentado y los científicos están en vilo.

Estudio sobre erupciones solares

En el estudio que advierte sobre el aumento de la actividad solar participaron voluntarios que colaboraron con la NASA.

La agencia informó que, el proyecto de ciencia ciudadana Solar Active Region Spotter de la NASA, solicitó a voluntarios que respondieran a una serie de preguntas sobre pares de imágenes de regiones activas del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA.

"Muchas erupciones solares provienen de regiones con manchas solares, también llamadas regiones activas, debido a que el campo magnético del Sol es particularmente fuerte allí", indica la European Space Agency.

Ahora bien, volviendo al estudio, las líderes del proyecto, Emily Mason (Predictive Science Inc.) y Kara Kniezewski (Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea), examinaron los datos.

Hallaron que "las regiones activas de larga duración producen una cantidad desproporcionadamente mayor de erupciones solares que las regiones de corta duración y tienen entre 3 y 6 veces más probabilidades que otras regiones activas de ser la fuente de las erupciones solares más intensas".

"Estos resultados indican claramente que las regiones activas de larga duración son cruciales para predecir el clima espacial y podrían proporcionar información fundamental sobre los campos magnéticos en las profundidades del Sol", agregaron.

Esto último no es dato menor, no sólo por el impacto que la actividad solar puede tener en la Tierra, sino por la próxima misión Artemis II de la NASA.

Otra investigación "sugiere que el aumento de la actividad solar podría retrasar el tan esperado regreso de la agencia al espacio profundo hasta bien entrado 2026", informó el sitio especializado Aerospace Global News.

Vale recordar que a principios de 2026 se produjo la mayor tormenta solar en más de 20 años. Una tormenta solar severa de categoría S4. El Sol no ha tenido descanso.

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