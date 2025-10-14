Este país borró del mapa VIH, sífilis y hepatitis B y la OMS lo validó oficialmente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1978194284827603323&partner=&hide_thread=false Maldivas hizo historia: se convirtió en el primer país del mundo en eliminar la transmisión de VIH, sífilis y hepatitis B de madre a hijo, un logro validado por la OMS.



Maldivas invierte más del 10% de su Producto Bruto Interno en salud, garantizando cobertura universal incluso en las islas más remotas de su territorio disperso. "Este logro refleja nuestro compromiso inquebrantable con la protección de madres, niños y generaciones futuras", declaró Abdulla Nazim Ibrahim, Ministro de Salud maldivo.

Un modelo para la región

En la Región del Sudeste Asiático de la OMS, las cifras son alarmantes: más de 23.000 mujeres embarazadas tuvieron sífilis en 2024, y más de 8.000 bebés nacieron con sífilis congénita. Unas 25.000 mujeres embarazadas con VIH necesitaron tratamiento, mientras que la hepatitis B afecta a más de 42 millones de personas en la zona.

"El logro de Maldivas es un testimonio de su compromiso con la cobertura sanitaria universal", expresó la Dra. Catharina Boehme, oficial a cargo de la Oficina Regional de la OMS para el Sudeste Asiático. La funcionaria destacó que el país ofrece atención equitativa en todo su territorio, incluyendo a poblaciones migrantes.

Ahora Maldivas enfrenta el reto de mantener estos logros. El país planea integrar sistemas de salud digital, expandir intervenciones para poblaciones vulnerables, fortalecer la participación del sector privado y mejorar la gestión de calidad en laboratorios.

La OMS continuará brindando apoyo técnico para asegurar que cada niño en cada isla del archipiélago tenga un futuro saludable. El mensaje es claro: lo imposible es posible cuando hay voluntad, inversión y compromiso.

