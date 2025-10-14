Recalde a Sturzenegger: "No terminó preso porque lo salvó la Corte", el ministro se quedó mudo

Cuando Sehinkmann comenzó a prepararse para el mano a mano con Mariano Recalde, le preguntó al ministro: ¿Querés escuchar lo que él dice sobre las piedras?

“No hay problema”, contestó sonriente el ministro. Pero la sonrisa pronto se le borraría.

Recalde tuvo la palabra y disparó sin filtros al plomero. Dijo:

Me asombra muchísimo que Argentina vuelva a tener como ministro a una persona que ya tres veces fracasó en tres gobiernos distintos. Fracasó con de la Rua y no terminó preso por el megacanje porque la Corte Suprema lo salvó. Fracasó con Macri y ahora fracasó con Milei, porque ya este modelo económico está fracasado. Me asombra muchísimo que Argentina vuelva a tener como ministro a una persona que ya tres veces fracasó en tres gobiernos distintos. Fracasó con de la Rua y no terminó preso por el megacanje porque la Corte Suprema lo salvó. Fracasó con Macri y ahora fracasó con Milei, porque ya este modelo económico está fracasado.

Mientras Recalde hablaba, a Sturzenegger se le fue transformando la cara y miraba su celular. Siempre que lo enfocaron seguía en la misma pose.

Mariano Recalde seguía:

“Dicen que bajaron el gasto, no es bajar el gasto, recortaron la inversión social, las rutas están todas destruidas porque pararon la obra pública, recortaron las pensiones de los discapacitados, recortaron las jubilaciones, recortaron el presupuesto de las universidades y los hospitales…”.

“Y con todo ese ajuste que hicieron sobre la gente, el modelo no les cierra y cada seis meses tienen que salir a pedir otro rescate”.

El ministro seguía con la cabeza gacha y la mirada fija en el celular, como aceptando recibir los golpes.

Cuando Sehinkmann logró frenar a Recalde, dio la opción al ministro de defenderse. “Como en el poker, ¿pasa o juega? ¿responde o no?” dijo el conductor.

Ese fue el único momento en que Sturzenegger miró fijo a cámara pero no dijo nada. La tensión traspasaba la pantalla.

Recalde acotó: “El que calla, otorga”.

