Un tenso momento se vivió en el programa Sólo una Vuelta Más de TN, cuando el candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde le recordó el pasado al ministro de desregulacion del Estado, Federico Sturzenegger y éste se quedó mudo y cabizbajo.
TENSIÓN AL AIRE
Recalde a Sturzenegger: "No terminó preso porque lo salvó la Corte", el ministro se quedó mudo
En una escena de máxima tensión, el ministro Federico Sturzenegger habló mal del kirchnerismo y Mariano Recalde le tiró con munición gruesa.
Sturzenegger formaba parte del panel de invitados del programa. Luego de hacer un paralelismo con el kirchnerismo y explicar que bajar el gasto público es importante en el sector textil para poder bajar impuestos y que por eso “le digo a los textileros: voten a Javier Milei”, el conductor Diego Sehinkmann ofreció a Mariano Recalde, sentado en un sillón apartado para una nota mano a mano, un momento para contestarle al autoproclamado “plomero de la libertad” pero observando hacia el ministro. Por lo que el ministro fue quien contestó: “no sé, yo termino lo mío y me retiro”.
Momentos después, y luego de la última intervención del ministro en la que mencionó que “la gente tenía hastío” y dijo:
Luego continuó: “a miles de empresas argentinas para que no puedan crecer y volvernos a esos quince años de estancamiento y de caída en el ingreso donde se terminaron yendo de Argentina dos millones de jóvenes".
Cuando Sehinkmann comenzó a prepararse para el mano a mano con Mariano Recalde, le preguntó al ministro: ¿Querés escuchar lo que él dice sobre las piedras?
“No hay problema”, contestó sonriente el ministro. Pero la sonrisa pronto se le borraría.
Recalde tuvo la palabra y disparó sin filtros al plomero. Dijo:
Mientras Recalde hablaba, a Sturzenegger se le fue transformando la cara y miraba su celular. Siempre que lo enfocaron seguía en la misma pose.
Mariano Recalde seguía:
“Dicen que bajaron el gasto, no es bajar el gasto, recortaron la inversión social, las rutas están todas destruidas porque pararon la obra pública, recortaron las pensiones de los discapacitados, recortaron las jubilaciones, recortaron el presupuesto de las universidades y los hospitales…”.
“Y con todo ese ajuste que hicieron sobre la gente, el modelo no les cierra y cada seis meses tienen que salir a pedir otro rescate”.
El ministro seguía con la cabeza gacha y la mirada fija en el celular, como aceptando recibir los golpes.
Cuando Sehinkmann logró frenar a Recalde, dio la opción al ministro de defenderse. “Como en el poker, ¿pasa o juega? ¿responde o no?” dijo el conductor.
Ese fue el único momento en que Sturzenegger miró fijo a cámara pero no dijo nada. La tensión traspasaba la pantalla.
Recalde acotó: “El que calla, otorga”.
