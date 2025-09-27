Camino a octubre Mariano Recalde y Leandro Santoro salieron a recorrer la ciudad

El modelo de Milei destruye el empleo y recorta en los más vulnerables como jubilados y discapacitados. Ahora tenemos la oportunidad de ponerle un límite, con Mariano Recalde en el Senado y con Itai Hagman en el Congreso. El modelo de Milei destruye el empleo y recorta en los más vulnerables como jubilados y discapacitados. Ahora tenemos la oportunidad de ponerle un límite, con Mariano Recalde en el Senado y con Itai Hagman en el Congreso.

La iniciativa forma parte de la campaña para hacer más visible la representación de Fuerza Patria en el Congreso, de manera que ganar en las urnas lleve a un mayor número de senadores y diputados que los disponibles hasta ahora

Comienzo de campaña

Al lanzar la campaña en el aula magna de la facultad de Medicina de la UBA el candidato a Senador afirmó

"Nuestro primer compromiso es ser la voz de los argentinos que la están pasando como el culo por culpa de este gobierno cruel, cobarde y de hijos de puta",

Recalde luego agregó

Vamos a recuperar esa palabra que nos quisieron robar. El peronismo es la libertad: la de tener una Patria justa, libre y soberana”, señaló y planteó que “no es libre un trabajador que necesita dos empleos para llegar a fin de mes, ni un jubilado que debe elegir entre comer o comprar remedios Vamos a recuperar esa palabra que nos quisieron robar. El peronismo es la libertad: la de tener una Patria justa, libre y soberana”, señaló y planteó que “no es libre un trabajador que necesita dos empleos para llegar a fin de mes, ni un jubilado que debe elegir entre comer o comprar remedios

