Camino a octubre Mariano Recalde y Leandro Santoro salieron a recorrer la ciudad

Mariano Recalde y Leandro Santoro llamaron a "ponerle un límite a Javier Milei" durante las recorridas que hicieron en dos comunas porteñas.

27 de septiembre de 2025 - 18:52
Los candidatos de Fuerza Patria caminaron dos comunas de la ciudad.

Los candidatos de Fuerza Patria salieron a caminar la calle para alentar a sus seguidores a "ponerle límites a Javier Milei".Mariano Recalde y Leandro Santoro, recorrieron las comunas 10 y 11, donde conversaron con vecinos y explicaron el uso de la Boleta Única en Papel (BUP).

Los dirigentes intercambiaron opiniones con los vecinos sobre las dificultades que atraviesa la ciudad.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 17.25.33
Mariano Recalde en simp&aacute;tico cruce con los vecinos.

Qué enfatizó Mariano Recalde

Si querés incomodar al poder, si querés incomodar a Milei, tenés que votar al peronismo, que es la fuerza política que hace contrapeso, la que le pone un límite que puede conducir una resistencia a las políticas de Milei Si querés incomodar al poder, si querés incomodar a Milei, tenés que votar al peronismo, que es la fuerza política que hace contrapeso, la que le pone un límite que puede conducir una resistencia a las políticas de Milei

Por su lado, Santoro remarcó:

El modelo de Milei destruye el empleo y recorta en los más vulnerables como jubilados y discapacitados. Ahora tenemos la oportunidad de ponerle un límite, con Mariano Recalde en el Senado y con Itai Hagman en el Congreso. El modelo de Milei destruye el empleo y recorta en los más vulnerables como jubilados y discapacitados. Ahora tenemos la oportunidad de ponerle un límite, con Mariano Recalde en el Senado y con Itai Hagman en el Congreso.

La iniciativa forma parte de la campaña para hacer más visible la representación de Fuerza Patria en el Congreso, de manera que ganar en las urnas lleve a un mayor número de senadores y diputados que los disponibles hasta ahora

Comienzo de campaña

Al lanzar la campaña en el aula magna de la facultad de Medicina de la UBA el candidato a Senador afirmó

"Nuestro primer compromiso es ser la voz de los argentinos que la están pasando como el culo por culpa de este gobierno cruel, cobarde y de hijos de puta",

Recalde luego agregó

Vamos a recuperar esa palabra que nos quisieron robar. El peronismo es la libertad: la de tener una Patria justa, libre y soberana”, señaló y planteó que “no es libre un trabajador que necesita dos empleos para llegar a fin de mes, ni un jubilado que debe elegir entre comer o comprar remedios Vamos a recuperar esa palabra que nos quisieron robar. El peronismo es la libertad: la de tener una Patria justa, libre y soberana”, señaló y planteó que “no es libre un trabajador que necesita dos empleos para llegar a fin de mes, ni un jubilado que debe elegir entre comer o comprar remedios

