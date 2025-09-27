Los candidatos de Fuerza Patria salieron a caminar la calle para alentar a sus seguidores a "ponerle límites a Javier Milei".Mariano Recalde y Leandro Santoro, recorrieron las comunas 10 y 11, donde conversaron con vecinos y explicaron el uso de la Boleta Única en Papel (BUP).
FUERZA PATRIA
Camino a octubre Mariano Recalde y Leandro Santoro salieron a recorrer la ciudad
Mariano Recalde y Leandro Santoro llamaron a "ponerle un límite a Javier Milei" durante las recorridas que hicieron en dos comunas porteñas.
Los dirigentes intercambiaron opiniones con los vecinos sobre las dificultades que atraviesa la ciudad.
Qué enfatizó Mariano Recalde
Por su lado, Santoro remarcó:
La iniciativa forma parte de la campaña para hacer más visible la representación de Fuerza Patria en el Congreso, de manera que ganar en las urnas lleve a un mayor número de senadores y diputados que los disponibles hasta ahora
Comienzo de campaña
Al lanzar la campaña en el aula magna de la facultad de Medicina de la UBA el candidato a Senador afirmó
"Nuestro primer compromiso es ser la voz de los argentinos que la están pasando como el culo por culpa de este gobierno cruel, cobarde y de hijos de puta",
Recalde luego agregó
