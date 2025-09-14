Reforma laboral en el siglo 21: tema del N°2 de Porvenir, con Mariano Recalde e Itai Hagman

La izquierda aborrece llamar a este tema "Reforma laboral", pero es un error: cualquiera sea la definición, se trata de cambios respecto al trabajo en el siglo 20, y eso es, en sí mismo, una reforma, imprescindible porque las herramientas de trabajo, la demanda laboral y las condiciones del mismo han mutado, más allá de si fue para bien o para mal. Luego, la obsesión por no tomar el toro por las astas tanto en el sindicalismo formalizado como en los políticos en el poder, ha provocado el incremento del trabajo no formalizado, básicamente por la carga impositiva despiadada sobre el empleador. Y es un fundamento importante para llevarse la producción a otro territorio o aplicar el recurso a otro emprendimiento. En general, el debate laboral de los partidos populistas -y será interesante conocer si Porvenir repite esa aberración- se enfoca en las grandes empresas y no en las pymes, y parte de la idea de que el empleador tiene obligaciones y ningún riesgo y menos opciones.