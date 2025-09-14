En enero, intelectuales afines a La Cámpora presentaron la edición N°1 de la revista cultural Porvenir, proyecto editorial "inspirado en el pensamiento de John William Cooke". Según explican, la elección del soporte papel responde a la decisión de generar un espacio reflexivo en un mundo dominado por lo digital. Ahora Porvenir presentó su edición N°2, otra vez en el Club Caledonia, Barracas (CABA).
UNA AGENDA PARA EL POSMILEISMO
Reforma laboral en el siglo 21: tema del N°2 de Porvenir, con Mariano Recalde e Itai Hagman
Intelectuales afines a La Cámpora presentaron la edición N°2 de la revista Porvenir, en esta ocasion dedicada al trabajo (reforma laboral en el siglo 21).
El comité editorial -Tomás Aguerre, Giuliana Fernández, Juan Martín Gené, Josefina Rousseaux, Marcos Schiavi, Pablo Taricco y Santiago Álvarez- recibió como invitados a 2 candidatos de Fuerza Patria el 26/10: Mariano Recalde (a senador nacional) e Itai Hagman (a diputado nacional). El tema que convocó fue el trabajo en el siglo 21.
Una reflexion de Urgente24:
La izquierda aborrece llamar a este tema "Reforma laboral", pero es un error: cualquiera sea la definición, se trata de cambios respecto al trabajo en el siglo 20, y eso es, en sí mismo, una reforma, imprescindible porque las herramientas de trabajo, la demanda laboral y las condiciones del mismo han mutado, más allá de si fue para bien o para mal. Luego, la obsesión por no tomar el toro por las astas tanto en el sindicalismo formalizado como en los políticos en el poder, ha provocado el incremento del trabajo no formalizado, básicamente por la carga impositiva despiadada sobre el empleador. Y es un fundamento importante para llevarse la producción a otro territorio o aplicar el recurso a otro emprendimiento. En general, el debate laboral de los partidos populistas -y será interesante conocer si Porvenir repite esa aberración- se enfoca en las grandes empresas y no en las pymes, y parte de la idea de que el empleador tiene obligaciones y ningún riesgo y menos opciones.
Pero volvamos a Porvenir.
En esta ocasión reúne textos de Tania Rodríguez, Marcos Schiavi, Itaí Hagman, Agustina Brizio, Nicolás Karavaski, Mariano Recalde, María Fernanda Carrascal, Giuliana Fernández, Guadalupe Granero, Pablo Taricco, Federico Scigliano, Abel Furlán, Martín Romeo, Franco Vitali, etc.
En ese contexto, Recalde:
- “Mientras tengamos un país donde se hace plata con la plata y no con la producción de bienes y servicios, va a ser muy difícil pensar un mundo del trabajo con trabajadores y trabajadoras como los que queremos nosotros, libres de verdad”.
- “Un trabajador es libre cuando puede gozar sus vacaciones, o cuando después de trabajar 8 horas se puede ir a leer una revista o dedicarse a la familia. La libertad que vamos a defender es la de los trabajadores, no la que propone Milei. Para eso nos unimos y para eso es Fuerza Patria”.
En cuanto a Hagman:
“Cuando esta pesadilla se acabe, muchas de las discusiones que están en esta revista van a ser muy importantes para nutrir ese programa o proyecto alternativo que tenemos que construir”.
----------------------
