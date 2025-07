"Los más competitivos" y "de frente a la gente": ¿Respuesta del kicillofismo a La Cámpora?

"Lo de plantear algunas candidaturas testimoniales, porque no son todas, es algo que se hizo mil veces en el país, y lo hicimos de frente a la gente", resumió.

La advertencia de La Cámpora

La semana pasada, dos de los referentes de La Cámpora la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe de bloque K en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli, dieron una entrevista al programa de streaming LACA donde volvieron a recordar la larga lista de quejas que tienen por la estrategia electoral de Axel Kicillof.

"Quienes se presentan en la elección tendrían que asumir las bancas", dijeron los dirigentes en referencia a los candidatos testimoniales.

"El gobernador se sentía con la facultad de conformar las listas. Cristina Kirchner planteó criterios de lo que entendía necesario para la conformación. No se tuvo en cuenta lo de las testimoniales, que no está bueno, por la lógica de lo que intentamos hacer con la política, que es que la gente se sienta nuevamente representada. Pero bueno no se tuvo en cuenta, La estrategia electoral, el desdoblamiento, hasta la última discusión, estuvo en manos del gobernador. Pero vamos a militar todo para lograr el mejor resultado”, explicó la jefa comunal.

Tignanelli sintetizó: “todo aquel compañero que se presente a la elección debe asumir la banca” y anticipando el armado de las listas de candidatos nacionales marcaron sus límites: “Lo que queremos en las listas nacionales son candidatos que no se doblen, que no claudiquen, que representen lo que deben representar”.

“Se necesita gente con firmeza para llevar adelante las ideas, la lista de candidatos nacionales tiene que tener compañeros que vayan a poner la cara y el cuerpo para oponerse a Milei”, completó.

