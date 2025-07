Muerte de Mila, nieta de Cris Morena: Revelaron cómo murió y detalles del accidente

El especialista naval Marcelo Sarpero, entrevistado en Telenoche, no dudó al señalar fallas: "Hay que saber si todos sabían navegar. Una instructora de 19 años puede tener vasta experiencia, pero podía ir distraída. Sería ideal salir con un dispositivo de autoflotación, que es más cómodo que el chaleco de salvación y amortigua los golpes, pero evidentemente no lo tenían". También dijo que el velero iba sobrecargado y que la barcaza no tenía un vigía en proa, una falta gravísima. No es un detalle menor, puesto que el vigía es quien debe alertar al capitán sobre cualquier embarcación cercana.