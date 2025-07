Mariano Cúneo Libarona sigue a los tropezones en el gabinete

La posibilidad no solo no está en carpeta, sino que alteraría los planes de la gestión.

"Es un fragmento de un video. No hay que tomarlo solo como eso. No lo van a correr y no va a haber aclaraciones", anticipó otra voz del Gabinete.

Qué más señaló la agencia de noticias

Según supo la organización periodística, el mandatario no solicitó explicaciones respecto al tema y por el momento, no tiene pensado correrlo del cargo.

A todo esto, en las filas libertarias admiten que el ofrecimiento a Ballard para “cambiar ese malentendido que hubo en el país” sobre su figura fue "un horror", aunque reafirman que, por estas horas, seguirá al frente de la cartera que lleva a Sebastián Amerio, como co-equiper.

Bullrich vs. Toviggino Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, advierte FOTO: (ARCHIVO)/NA.

23 causas

Como publicáramos más temprano, Patricia Bullrich señaló que Ballard “tiene 23 causas por abuso, fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata de las que había sido parte” y que impidió que se entrevistase con el mandatario.

Por su parte el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que Cúneo Libarona se limitó a conversar sobre un tema que es de preocupación y aseguró que no tiene nada que reprocharle al ministro."No vi el video, pero no creo que le ofrezca sus servicios", descartó.

