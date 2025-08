Explotó Javier Milei contra Victoria Villarruel y la trató de golpista: "quiere mi puesto"

“Es jodida la vida del traidor, su destino es el destierro. El que traiciona una vez traiciona siempre”.

"Pará, Javi, pará" le pidió Fantino pero el presidente no se detuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1951118341742932083&partner=&hide_thread=false FANTINO LE PREGUNTÓ A MILEI POR VILLARRUEL Y LA RESPUESTA LO DEJÓ HELADO



“PARA EL GOLPE QUE LOS KUKAS QUERÍAN…” @JMilei pic.twitter.com/1sokh42zOB — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 1, 2025

Furia contra Victoria Villarruel

“Ella dejó de participar de las reuniones de gabinete en abril o mayo de 2024. Pero, cada cosa que haga va a quedar expuesta. ¿Me va a extorsionar con el golpismo? Si me quieren llevar puesto van a tener que darle respuesta a la gente”.

Yo estoy cumpliendo con los que me votaron, con esos 15 millones que depositaron su fe en nosotros. Me comprometí a bajar inflación, los impuestos y lograr que crezca la economía. También, mejoramos la seguridad. Es un cambio de 180 grados. Yo estoy cumpliendo con los que me votaron, con esos 15 millones que depositaron su fe en nosotros. Me comprometí a bajar inflación, los impuestos y lograr que crezca la economía. También, mejoramos la seguridad. Es un cambio de 180 grados.

“La justicia social, los supuestos derechos y la redistribución del ingreso nos trajo hasta este desastre. Creció la deuda del Estado y explotó la inflación”.

“Estos tipos que votaron en el Senado de la Nación son asesinos de los jóvenes. Los que votaron para fundirnos están arruinando el país porque les importa mucho más conseguir el poder que el bienestar de los argentinos”.

“Obvio que las jubilaciones deberían ser más altas pero en términos reales le ganan a la inflación”.

Habrá que esperar la reacción de la vicepresidenta ya que distintas versiones indicaron durante la semana que estaba preparando un juicio penal contra todos los que la trataron de golpista por su labor al frente de la cámara de senadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1951088902665806207&partner=&hide_thread=false | Javier Milei destruyó a la traidora Victoria Villarruel: "La traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal, eso generó ruido y habilitó una corrida". pic.twitter.com/lMVdsn7Mwu — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 1, 2025

Milei y los próximos comicios

“Yo sé que mi elección de Octubre va a ser mejor que la de septiembre porque me elección en provincia de Buenos Aires es un piso y para ellos es un techo”.

“Luego, en las nacionales, todo se va a dar vuelta a nuestro favor”.