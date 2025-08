El capitán de Riestra explicó por qué no le dan importancia al duelo vs. Racing

Acá a la Copa Argentina no le dan importancia. Deportivo Riestra no le da importancia Acá a la Copa Argentina no le dan importancia. Deportivo Riestra no le da importancia

Mariano Closs le preguntó si el motivo era porque la cabeza estaba puesta en el Clausura: "Milton, ¿esto es para sumar en el campeonato? Para copas... para no descender, pero para copas", elucubró el periodista sobre las proyecciones de Deportivo Riestra.

"No, no, acá todo el tiempo lo que habla el cuerpo técnico, lo que hablan acá los dirigentes es salvarse del descenso, pensar en el descenso. O sea, pensar en la tabla de abajo, no pensar en arriba. El equipo con ese sacrificio, esa humildad, creo que después las cosas vienen solo", contestó.

VIDEO: El arquero de Riestra hizo el blooper del que habla el fútbol argentino Nacho Arce, una muralla en el arco del Malevo

Martín Costa, otro periodista del programa, acotó: "Pero hoy están a un punto de la Sudamericana. Y vienen sumando puntos". Efectivamente, Costa estaba en lo correcto. Riestra está en el puesto 16 de 30 en la tabla de los promedios, bastante lejos de San Martín de San Juan, el último.

Y en la tabla anual, una de las vías más accesibles que tienen para acceder a las copas, están en el puesto 11, a solo un punto de Independiente Rivadavia, que se está llevando el último cupo para la Sudamericana.

Céliz respondió: "Sí, sí, estamos ahí, estamos cerca. Obviamente que el jugador siempre quiere soñar y es lindo verse ahí. Pero acá la cabeza es pensar en la tabla de abajo, en la tabla de abajo".

Captura de pantalla (258) La primera mitad de la tabla del descenso al 31/07. Riestra ocupa el puesto 16.

Y agregó: "Y después creo que eso, si vos tenés la cabeza pensando en la tabla de abajo, lo demás viene solo, como nos pasó el torneo pasado que entramos octavos".

+ de Golazo24