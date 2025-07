Agustín Almendra quiere pegar la vuelta, apunta a Vélez y Racing enfurece

El volante perdió algo de terreno en la consideración de Gustavo Costas, incluso fue suplente y no ingresó en la victoria por 1-0 sobre Belgrano, y ve con buenos ojos una salida para sumar minutos. Es por eso que llamó al Mellizo, que lo hizo debutar en Boca y le gustaría contar con él en el Fortín. No obstante, desde la dirigencia de La Academia, comandada por Diego Milito, tomaron una postura firme: no quieren reforzar rivales directos.