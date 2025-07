Juan Román Riquelme (Boca) no debe estar contento con lo que dijeron en San Lorenzo

En ausencia (licencia) de Marcelo Moretti, el presidente en ejercicio, que en realidad es vice 1° pero tiene firma, es Julio Lopardo.

El "Pollo", declaró en Radio La Red lo siguiente sobre el marcador diestro: "Se habló con Boca por Gastón Hernández, pero si no pagan los 10 millones de dólares de la cláusula, se queda en San Lorenzo."

Muchas versiones indicaban que desde el club de la Ribera iban a acelerar por el defensor en esta semana pero esta declaración, a priori, cortaría de raíz esa idea.

Más de Julio Lopardo

El presidente en ejercicio, también habló en TyC Sports y entre el canal de TV y La Red, dejó declaraciones interesantes.

En cuanto a una posibilidad de renuncia y los rumores que surgieron la semana pasada, afirmó: "Fue en un momento de conversación donde yo comenté eso pero muy para adentro y se filtró, salió como que era algo terminante o algo posible pero no. Estamos bien".

San Lorenzo aún no incoporó en el actual mercado de pases y todo parecería indicar que seguirá todo igual según las declaraciones de Lopardo: "Las inhibiciones las vamos a levantar pero con más tiempo. Decidimos apostar a los chicos y no traer jugadores que no iban a cambiar la ecuación y que iban a tapar a los chicos."

En cuanto al presidente en licencia Marcelo Moretti, dijo: "Hablé con Marcelo la semana pasada. Moretti cree que puede volver a ser presidente. Le pedí cincuenta veces públicamente que renuncie."

También habló del "conflicto" que hubo entre el Tribunal de Ética de CASLA y su par de AFA. "Yo estoy muy bien con AFA. Tuve muy buenas reuniones con Tapia" "Lo que está haciendo AFA con Moretti lo haría con cualquier dirigente".

Por último, ante los rumores de elecciones anticipadas, Lopardo aclaró: "Al socio le digo que pueden pedir las elecciones, pero no corresponde. Es un gobierno legítimo."

