Luis Petri, Patricia Bullrich y las falsas promesas de amor

Así fue como oficiales de una de las fuerzas policiales más antiguas del paísm, a viva voz y con evidentes signos de estar emocionalmente quebrados, detallaron ante varios atónicos cronistas cómo se van muriendo sus camaradas en retiro, los que en lugar de rebelarse ante la injusticia tal como el policía Tejerina deciden enfrentar su irremediable fin mansamente, al agotarse sus energías vitales, sin que la respuesta de los indolentes ministros y sus adláteres burocráticos llegue a tiempo.

Por el lado de las FFAA, su malaria no se queda atrás: desde el Ejército Argentino se dio difusión pública a la alarmante cantidad de bajas y retiros anticipados que están sufriendo la Armada, la Fuerza Aérea y el propio Ejército.

En forma irresponsable, y demostrando su desconocimiento total del estado de situación del Estado, Javier Milei destaca las gestiones de ambos ministros aportados por el exJuntos por el Cambio que pretendía gobernar la Argentina.

Para el caso de las 2 primeras fuerzas, la tentación de emigrar hacia la Marina Mercante (la que aún se mantiene en pie a pesar de los esfuerzos por destruirla que realiza Federico Sturzeneger) y a la aviación comercial, hacen que el éxodo sea proporcionalmente mayor. Y esto es así a tal punto que una alta fuente castrense reveló que la Armada Argentina ya casi no cuenta con oficiales de la especialidad “propulsión” en las jerarquías de Teniente de Fragata y de Navío.

Breve disgresión a propósito de Sturzenegger:

Embed Otra evidencia más que el hombre del Atlantis @fedesturze tiene los pies muy lejos de la tierra: 8 o 9 de cada 10 reformas que anuncia, ninguna le llega a la gente, ni se transforma en realidad. Casi todo sigue igual, por eso sugiere lo que sugiere con los jueces indefendibles. https://t.co/iW8HuCYV0J — Diego Giacomini (@GiacoDiego) July 26, 2025

La corrida que busca la puerta de salida no solo es por cuestiones salariales. Un brigadier que recientemente pasó a retiro explica:

Las fuerzas armadas prácticamente están inoperativas, en la FAA hay alguna esperanza de poder contar con los anunciados F16 maquinas que, si bien aquilatan 40 años de antigüedad y llegarán con severas limitaciones, podrán hacer que algunos pilotos puedan mantenerse activos, aunque no es menos cierto que dado el costo operativo de los mismos por ahora no se vislumbra en el horizonte como hará la Fuerza Aérea para armar un plan de vuelo sostenible en el tiempo.

(N. de la R.: Urgente24 recibió días atrás el inverosímil y desinformado relato de un vocero militar que afirmó que los F16 llegarían con todas las herramientas homologadas y necesarias. Olvidó precisar para qué homologadas y necesarias. ¿Volar? De eso no estábamos hablando... ).

Contundente, el brigadier remata. “Si me lo pregunta hoy, no estoy seguro de que para cuando lleguen los aviones de caza sigamos teniendo pilotos para tripularlos o ya estarán volando en una low cost”.

Todas las fuentes consultadas avalan esta realidad la que un marino remata con honestidad brutal. “Un oficial subalterno de la Armada gana en un mes lo que un marino mercante de jerarquía equivalente gana en un día”.

Si bien es cierto que los salarios militares y policiales hace rato que distan mucho de ser dignos, la comunidad militar referenciada en un 99% en Victoria Villarruel aposto a los libertarios en el convencimiento de que vendrían tiempos mejores.

Con Villarruel marginada del poder y la dupla que salió última en las elecciones presidenciales de 2023 al frente de la conducción de las carteras de defensa y seguridad, el accionar de ambos ministerios dedicó la mayor parte del esfuerzo político y presupuestario en construir poder y proyección electoral para los titulares de ambas.

Embed Zuleta Puceiro : "Sin Villarruel, Milei no es viable, es como el caso de De la Rúa" pic.twitter.com/y5AY3wH7AB — El Economista (@ElEconomista_) July 25, 2025

“Si los sueldos son paupérrimos, la asistencia social al uniformado y su familia hoy prácticamente no existe, muchos oficiales y suboficiales subsisten sanitariamente hablando gracias a las obras sociales de sus cónyuges y solo visitan las unidades sanitarias militares para cuestiones reglamentarias o por situaciones menores”. Sostiene un profesional de la salud que cumple funciones en un hospital militar de Parque Centenario

Un oficial superior de la Armada -ferviente defensor del gobierno actual- en situación de retiro al ser consultado sobre las últimas publicaciones relacionadas con la situación en las FFAA indica:

“Lamentablemente relatan la realidad sin exageraciones. Y esa realidad es que desde que llegó al IOSFA gente de Petri, no solo no se mejoró su situación, sino que se agravó, demostrando que eran incompetentes a tal punto que fueron peor que los anteriores que eran kirchneristas y eso no es poca cosa. ¡Posiblemente sea el único sitio en que esté gobierno hizo las cosas peor que el gobierno anterior!

Otro camarada consultado aporta lo suyo -que no es menor-

“Me pregunto, los Milei sabrán que estar en contra de Villarruel es estar en contra de todos los Militares, porque sobre Petri aún no sabemos si es o no mal intencionado, pero estamos seguros de que es un ignorante e inepto para el cargo y está terminando de fundir al IOSFA y, por otra parte, porque los sueldos de los militares son bajos y no fueron equiparados con los de las Fuerzas de Seguridad. ¡Por todo eso no nos importa si bajó o no la inflación, solo sabemos que la única que sabe y se preocupa por los militares es Victoria Villarruel”

Más allá de quejas, reclamos, ruegos y sugerencias, el inicio de la campaña electoral de medio término acelero la caída de las caretas. Petri y su compañera de mutaciones ideológicas dieron las hurras – sino en lo formal en lo real- y ya dieron señales que les importa un comino la suerte de generales, almirantes, comisarios y prefectos. Literalmente están librados a su suerte.

militares en la playa.jpeg Todo mentira.

Para muestra 2 botones

Botón 1: Petri lo hizo. Si había una empresa estatal que podría ser resumida como el paradigma libertario esa es la constructora de viviendas para la Armada (COVIARA) en 60 años de vida institucional sus empleados jamás hicieron un reclamo, una huelga propia o convocada por la CGT ni permitieron la entrada de un gremio para ser afiliados.

Pues bien, el personal ahora si afiliado al poderoso sindicato ATE acaba de realizar su primera huelga por falta de pago de haberes y otra serie de reclamos sin respuesta. Al ser consultados los voceros del mendocino ya candidato a diputado la respuesta fue, la empresa quedará a cargo del vicepresidente que es un marino en actividad el será el responsable de atender semejante descalabro ya que la empresa es de la Armada… Toda una falacia.

Tal vez la funcionaria informante no sabe que hace 20 años que la firma depende orgánicamente del Ministerio de Defensa siendo que de hecho el actual presidente tiene el enorme mérito profesional de ser mendocino.

Botón 2: A pesar de estar incluidos en el listado de autoridades leído con voz enfática por la locución oficial del acto de apertura de la muestra ganadera en la Sociedad Rural de Palermo y del protocolar lugar que les asignó al nombrarlos el Presidente de la entidad Nicolas Pino, los jefes del Estado Mayor Conjunto y de las tres fuerzas armadas no estuvieron presentes en la centenaria ceremonia encabezada por su Comandante en Jefe el Presidente Javier Milei.

Un llamado a las respectivas secretarias privadas de los más altos mandos del país les anunció que su presencia en el lugar no era necesaria dado que no había lugar.

Había un adminiculo íntimo que se cuidaba como oro antes de ser usado pero que una vez utilizado tenía como único destino ser desechado. Lástima que no recuerde el nombre en este momento.

