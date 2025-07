"Escapamos con mi hijo de Venezuela por un paso ilegal, no podíamos hacerlo de otra forma"

“Una vez arribada a Cúcuta tuve la custodia del gobierno argentino”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1951010740233507027&partner=&hide_thread=false | #LiberenANahuel María Alexandra Gómez, la pareja de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela desde el 8 de diciembre por el régimen de Nicolás Maduro conversó con DNews.



Un testimonio que expone el impacto emocional, la falta de respuestas y la… pic.twitter.com/r5mt6qrKqS — DNewsOK (@DNewsOK) July 31, 2025

“Cuando me dijeron que Marco Rubio pidió por Nahuel se me partió el corazón”

“Yo me enteré del acuerdo con el Secretario de Estado para liberar prisioneros de Estados Unidos y pensé que esa podía ser por fin la salida".

"Yo me enteré del acuerdo con el Secretario de Estado para liberar prisioneros de Estados Unidos y pensé que esa podía ser por fin la salida".

Me llegó la noticia por medios y redes sociales. Luego, una amiga que tiene un familiar detenido en la cárcel Rodeo 1 me confirmó que habían salido 2 camionetas con extranjeros y eso me ilusionó.

“Hasta le corté el pelo a nuestro hijo para que su padre lo viera muy fachero. Luego, por la noche me dijeron que Nahuel había sido negociado pero que Nicolás Maduro pedía demasiado para el intercambio. Se me volvió a partir el corazón”.

“Hablé con las máximas autoridades de Venezuela”

“Tuve la oportunidad de ser recibida por el fiscal nacional Tarek William Saab en 4 oportunidades. Me dijo que él había difundido la fotografía de Nahuel en cautiverio. Le dije que yo solamente quería saber dónde estaba, cómo se encontraba y por qué permanecía tan aislado. Por qué no se comunica conmigo”.

Le expliqué que yo era la pareja de Nahuel y le llevé nuestras fotos juntos y las de nuestro hijo. Le mostré todas las pruebas de que él vino a vernos a nosotros, que no había nada irregular en su viaje. Tengo fotos que prueban que Saab tuvo mi sobre en sus manos. Le dijo a su secretaria que guardara muy bien ese material.

“Yo me fui súper feliz de la reunión porque hubo un compromiso de que me iban a llamar para darme novedades y respuestas”.

“El Fiscal me dijo que Nahuel estaba bien, que no estaba golpeado. Pero, le expliqué que seguía desaparecido y le pregunté si las fotos y videos eran de la cárcel llamada Rodeo 1”. Me contestó que yo lo interpretara como quisiera. Ni siquiera me reconoció oficialmente dónde se encontraba”.

No tiene el gendarme argentino causas abiertas

“Las autoridades bolivarianas me reconocieron que mi marido no tiene causas abiertas, ni registros en ningún tribunal o expediente. No tiene nada en su contra. Nahuel para la justicia venezolana no existe pero le colocaron un defensor público. Ese defensor me reconoció personalmente que se trataba de un proceso ilegal porque él ni siquiera tenía acceso a la supuesta causa en su contra”.

Me dijo que yo no podía hacer nada, que no me desgastara, que yo no iba a poder liberarlo. Este es un conflicto entre dos países y se cataloga como seguridad de Estado. Ahí, entendí que ya corría peligro porque estaba molestando, me lo dijeron ellos muchas veces.

Me dijo que yo no podía hacer nada, que no me desgastara, que yo no iba a poder liberarlo. Este es un conflicto entre dos países y se cataloga como seguridad de Estado. Ahí, entendí que ya corría peligro porque estaba molestando, me lo dijeron ellos muchas veces.