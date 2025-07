Hasta Francos se olvida de Villarruel y empieza a instalar 'Javier Milei - Patricia Bullrich 2027'

Villarruel, afuera

El jefe de gabinete rechazó los rumores de que el gobierno de Milei esté buscando que la vicepresidenta Victoria Villarruel abandone su cargo pero aseveró que la relación entre ambos es irrecuperable, algo que los protagonistas todavía no confirmaron.

“El Gobierno tiene un presidente que cumple el rol de ser la cabeza y quien ejerce la función de gobernar y tiene el rol de la vicepresidenta que cumple también su rol institucional”, razonó.

villarruel-senado.jpg Para Francos, el vínculo entre Victoria Villarruel y Javier Milei ya no tiene arreglo. Foto: NA.

“El Presidente tiene algunos reclamos hacia la vicepresidenta o algunas diferencias, y la vicepresidenta también se ha expresado en los últimos días con algunas diferencias fuertes, pero ¿por qué va a querer que se vaya? puede ser que por ahí algunos tuiteros lo planteen y eso", prosiguió.

Sin embargo, Francos terminó cerrando la puerta a una reconciliación: “No se van a arreglar, porque además está también la trascendencia que todo este tema ha tenido públicamente, así que yo diría que fundamentalmente van a tener cada uno que cumplir con su rol institucional como lo están haciendo ”.

El Triángulo de Hierro y los tuiteros quejosos

Volviendo a las candidaturas, Guillermo Francos dijo que él no será candidato a legislador y acerca de la posibilidad de integrar el denominado Triángulo de Hierro de decisión de Milei que integran Karina y Santiago Caputo –especialmente por la diferencias entre ambos- el jefe de ministros opinó: “Por ahí las necesidades del Gobierno, en determinadas circunstancias, hacen que uno juegue un rol o otro. No sé si ser parte del triángulo me pone alguna cosa más, pero yo me siento igual que antes ”.

Por último, acerca de las quejas de los tuiteros libertarios marginados de las listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires, expresó: “Los cierres de listas siempre dejan heridos, en particular en el caso de la provincia de Buenos Aires donde nuestra fuerza tiene confluencias de varios sectores”.

“Estábamos desarrollando una alianza con el PRO, que también fue una alianza compleja, pero al final lo hicimos, y me parece que sí hay que tener en cuenta, que pese a todas esas dificultades, presentamos nuestras listas de candidatos en los términos que marcaba la ley”, agregó.

