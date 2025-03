Cris Morena le hizo frente a las críticas por contratar solo "gente flaca" en sus elencos

El desubicado comentario de Cris Morena a Jey Mammón

En 2021 Cris Morena estuvo como invitada en el programa que Jey Mammón llevaba adelante por la pantalla de América TV. Si bien la entrevista fue amena y descontracturada, en un determinado momento la invitada hizo un comentario que no pasó desapercibido.

El episodio ocurrió cuando el conductor quiso saber quién podría conducir un posible regreso de Jugate conmigo a lo que la productora tras mencionar a Santiago del Moro hizo un gesto para referirse a su peso al expresar: "Vos. Bajando un poco".





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1400826976026431490&partner=&hide_thread=false "Cris Morena":

Por su comentario hacia Jey Mammon en #LosMammones pic.twitter.com/7V2y214EZN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2021



“Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, afirmó el comunicador algo incómodo. Y el panelista Gabriel Schultz agregó con humor: “O sea que yo no tengo chances”.

Rápidamente la invitada trató de retractarse al indicar: “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”.

