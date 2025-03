La emotiva dedicatoria de Jimena Barón a su hijo por nacer: "Sos todo alegría"

Embed - Jimena Barón en Instagram: "Terminó nuestro último viaje de novios y con eso una emoción enorme. Hijo, tu papá me encanta y me divierto mucho con él. Dormimos siestas, comemos, tomamos mate, estamos con la familia, miramos series, cada tanto tenemos un momento de confesiones románticas, no somos los más expresivos, pero yo no me imagino sin él ni el sin mí, y eso es un montón. Ahora toca volver y armarte el cuarto. Hay 2 valijas que son de cosas tuyas. Todo lo que hacemos ahora es comentar con tu papá como va a ser cuando estés vos, y te metamos al mar, y nos hagas reír, y te manches todo con comida, y Momo te agarre y te lleve de acá para allá, y todo ahora es vos, y nosotros en una nueva versión, mucho más linda. Que ilusión bebito mío. Solo queda empollar unos meses más (y dormir porque después escasea ese arte) y hacer con tu familia (que es preciosa) que llegues al lugar más lindo y feliz posible. Te amo hijo, sos todo alegría. A nuestra ya casa de siempre en Miami @miamibeachalquiler gracias por el trato y el excelente servicio de siempre. Y a @mundocarmiami que nos motoriza desde el aeropuerto, un lujo."

View this post on Instagram A post shared by Jimena Barón (@jmena)