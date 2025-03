¿Qué significa? Jesica Cirio y Martín Insaurralde "tienen una relación normal"

Embed 42 departamentos!!!

Jesica Cirio es la versión femenina de Lázaro Báez

Tiene más propiedades q el aloe vera pic.twitter.com/NiYxNHUY0T — Micaela (@MicaDeJota) March 23, 2025

Qué sostiene la familia de Cirio

La familia de la conductora y emprendedora desmintió el supuesto vínculo:

Totalmente falso. No sé por qué se dijo eso. Tienen una relación normal, hablan solo por las cosas de su hija. Cero reconciliación. No ocurrió ni va a ocurrir Totalmente falso. No sé por qué se dijo eso. Tienen una relación normal, hablan solo por las cosas de su hija. Cero reconciliación. No ocurrió ni va a ocurrir

En la mañana del miércoles, el abogado de Cirio se refirió al caso de Piccirillo que nuevamente dejaría a la conductora en posición incómoda.

Embed NORDELTA



Así escapaba el marido de Jesica Cirio cuando fueron a detenerlo.



La justicia ademas dice que Cirio no puede estar ajena a las estafas de su marido, donde también hay involucrados 7 policías.



Cuánto cobró Jesica Cirio para casarse con Elías Piccirillo? pic.twitter.com/Sb7gESZH2v — Yo soy Elvis (@Ricdelsur) March 20, 2025

El letrado remarcó:

No hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direccione la investigación hacia Jesica Cirio. Ni por parte del ministerio Público Fiscal ni el juzgado. No han encaminado la investigación para el lado de Jesica Cirio. No hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direccione la investigación hacia Jesica Cirio. Ni por parte del ministerio Público Fiscal ni el juzgado. No han encaminado la investigación para el lado de Jesica Cirio.

Embed Jésica Cirio y Martín Insaurralde HABRÍAN VUELTO TRAS EL ESCÁNDALO



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/XiAgpmKkIS — América TV (@AmericaTV) March 26, 2025

Más contenido en Urgente24

La Justicia le dio un ultimátum a Elías Piccirillo (y Jésica Cirio sigue sin aparecer)

Todo mal con OSDE, SancorSalud, SwissMedical: Demoran pagos a prestadores

Villarruel dijo "justicia social" y le tiraron los trolls encima (con Lemoine a la cabeza)

A Javier Milei le recordaron su 'desinterés total' por la Selección Argentina

Repudio masivo a Hernán Feler en Tyc Sports: ¿Qué pasa con Rodolfo de Paoli?