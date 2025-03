Todo mal con OSDE, SancorSalud, SwissMedical: Demoran pagos a prestadores

Las empresas de medicina prepaga son intermediarias entre los prestadores y los pacientes. Pero es una intermediación onerosa que, además, está en crisis porque la pirámide de precios relativos no termina de ordenarse en la Argentina y para asegurar su tasa de rentabilidad, demoran el pago de los honorarios a los prestadores, aún cuando esto puede provocar dificultades y hasta poner en riesgo a los pacientes. Al menos esto es lo que se escucha en redes sociales en el capítulo de quejas. Dicen que OSDE, Sancor Salud, Swiss Medical, etc. terminan provocando un efecto similar al de las ex AFJP y sus comisiones extraordinarias.