A 73 años de "Cantando bajo la lluvia": El musical que nos hace bailar aunque llueva

Además, esa escena no fue un "cortamos y cantamos": Kelly rompió con el típico cliché del musical, donde de la nada arrancan a cantar. Acá, la cámara lo sigue, él primero tararea bajito, mira la lluvia, manda el auto a casa… y recién ahí se suelta a cantar. Y por si no alcanzaba con esa secuencia mítica, la película tiene otro momento espectacular: el numerazo de fantasía con Cyd Charisse, la morocha que aparece para volver loco al público en un baile larguísimo y sensual que, dicho sea de paso, no tenía nada que ver con la trama, pero quedó como una de las mejores coreos de la historia.

image.png El baile de Cyd Charisse fue pura magia: sensual, elegante y espectacular, un numerazo que no aporta a la trama, pero te deja boquiabierto.

Hoy, después de 73 años, Cantando bajo la lluvia sigue siendo un canto a la felicidad, a los sueños y a las ganas de bailar aunque el mundo se venga abajo. Y sí, nadie se resiste a chapotear un poco cuando suena ese temazo.

