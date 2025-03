Lady Gaga cumple 39 años: La historia de la reina pop que rompió todas las reglas

Embed

Después vinieron Artpop (2013), un disco electrónico y experimental que, aunque no fue tan exitoso como los anteriores, dejó temazos como "Applause" y "Do What U Want". Y como si no le alcanzara, en 2014 sacó Cheek to Cheek junto a Tony Bennett, demostrando que no era solo pop y que podía cantar jazz como los dioses.

Lady Gaga imparable: De los escenarios al Oscar y más

Pero Gaga siempre quiso más y nunca se quedó solo con la música. En 2015 sorprendió a todos actuando en American Horror Story: Hotel, donde hizo de la Condesa, un personaje oscuro y seductor que le valió un Globo de Oro. Ahí demostró que además de cantar y bailar, también sabía actuar (y muy bien). Además, en 2016, cantó el himno nacional estadounidense en el Super Bowl y un año después hizo un show inolvidable en el entretiempo, tirándose desde el techo y todo (porque si no es a lo grande, no es Gaga).

Pero el quiebre total fue en 2018 con Nace una estrella, la película que hizo junto a Bradley Cooper. No solamente actuó increíble, sino que compuso toda la banda sonora y nos regaló uno de los temazos de la década: "Shallow". Ganó el Oscar a Mejor Canción Original, el Grammy, el Globo de Oro y hasta el BAFTA. Se llevó todos los premios que había, básicamente.

En 2020, cuando la pandemia nos tenía a todos encerrados, ella nos tiró Chromatica, un disco lleno de beats electrónicos para bailar en el living. Ahí pegó fuerte con “Rain on Me” junto a Ariana Grande y volvió a los charts como si nada. Pero Gaga no se encasilla: en 2021 volvió a grabar jazz con su amigo Tony Bennett en Love for Sale, un disco que fue como un regalo para él, ya que estaba luchando contra el Alzheimer.

Ese mismo año protagonizó House of Gucci, donde hizo de Patrizia Reggiani, la mujer que mandó a matar al heredero del imperio Gucci. Se metió tanto en el papel que hablaba con acento italiano hasta cuando iba a comprar pan. Y este último año la rompió otra vez: se puso en la piel de Harley Quinn para Joker: Folie à Deux, y encima sacó un disco inspirado en el filme llamado Harlequin, con una mezcla de pop, rock y electrónica bien oscura.

image.png Después de arrasar en la música, se animó a la actuación con "Nace una estrella" y "Joker 2", ganó Oscars y Grammys, cantó con Tony Bennett y revolucionó la industria.

Por si fuera poco, también lanzó Mayhem, un álbum lleno de bangers, con el single "Die with a Smile" que arrasó en Spotify y volvió a ponerla primera en todos los rankings. Pero Gaga es mucho más que música y cine: siempre usó su fama para apoyar causas importantes, como los derechos LGBTQ+, la salud mental, hablar de los abusos que sufrió de chica, y creó la Born This Way Foundation para apoyar a jóvenes que la están pasando mal. Además, tiene su propia línea de maquillaje vegano y cruelty free, Haus Labs, que es furor.

