Amor y sexo en la Antigua Grecia: Donde el matrimonio era más negocio que romance

Matrimonio: Un poco de deber y otro poco de conveniencia

El matrimonio en la antigua Grecia no era un acto de amor como lo conocemos hoy. Si te imaginás que el amor romántico iba a ser el centro de las bodas, lo cierto es que no era ni cerca. Para la clase alta, el casamiento era más una cuestión de negocios que de afecto. Los matrimonios servían para unir familias, aumentar la riqueza y asegurar el poder político. Así que, en vez de tener mariposas en el estómago, lo que se buscaba era asegurarse una alianza sólida, algo mucho más pragmático que emocional. El amor, si llegaba, era un extra, pero no la razón principal para casarse.