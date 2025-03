Mariah Carey cumple 56 años: La corista que se coronó reina del pop (y la Navidad)

De princesa pop a mujer empoderada

Después de separarse de Mottola, que era bastante controlador, Mariah se soltó y se reinventó. Butterfly, de 1997, fue un antes y un después: empezó a coquetear fuerte con el hip hop y R&B, y trabajó con artistas del calibre de Missy Elliott, Bone Thugs-n-Harmony y Puff Daddy. Pero en 2001, después de firmar un contrato multimillonario con Virgin Records, las cosas se complicaron: Glitter, su disco y su película, fueron un desastre. Encima tuvo una crisis emocional, la internaron y Virgin la soltó al toque. Fue una etapa durísima, la prensa la hizo pedazos y muchos la daban por terminada.

Embed

Pero Mariah no se bajó del escenario tan fácil, y volvió con todo en 2005 gracias a The Emancipation of Mimi, que fue un éxito brutal. El tema "We Belong Together" fue un hitazo mundial, y con eso ganó Grammys, se paseó por todos los late shows y recuperó el trono. En 2008, con "Touch My Body", metió su single número 18 en el #1 del Billboard, superando a Elvis Presley. Ya estaba segunda en el ranking histórico, solo por detrás de los Beatles (que tienen 20).

Además de cantar, Carey se metió en el mundo del cine. En 2009, hizo un papel dramático en Preciosa como una trabajadora social, sin maquillaje, bien distinta a la diva que conocemos. También apareció en El mayordomo, Popstar: Los popstars nunca se detienen, y otras películas. En 2020 sacó su autobiografía, The Meaning of Mariah Carey, donde habla de todo: su infancia difícil, su relación tóxica con Mottola, su depresión y cómo logró salir adelante.

image.png Además de cantar, también actuó en varias películas (resaltando "Preciosa" de 2009), escribió un libro sincero y fue madre de mellizos. Se mostró más humana, sin tanto glamour, y compartió su historia de vida con todo el mundo.

Con más de 220 millones de discos vendidos, 19 números uno en Billboard, 5 Grammys, y una enorme influencia en toda una generación de artistas (desde Ariana Grande hasta Beyoncé), Mariah es palabra mayor en la música. Y cada vez que empieza diciembre y suena "All I Want for Christmas Is You", no importa si estás en Nueva York, Buenos Aires o Tokio: sabés que Mariah ya se adueñó del mes entero.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de Prime Video que te va a volar la cabeza con 8 episodios

Aerolínea lanzó pasajes a precio ganga desde $12.000

Tiene 10 capítulos y es la miniserie que tenés que ver cuanto antes en Netflix

Todo mal con OSDE, SancorSalud, SwissMedical: Demoran pagos a prestadores

Cómo averiguar el titular de un vehículo por la patente en 2025